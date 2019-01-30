Son dakika! Şener Özbayraklı, Beşiktaş yolunda! İşte yapılan teklif…

SÖZCÜ SKOR / Sercan HAMZAOĞLU | Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında devam eden Tolgay Arslan – Şener Özbayraklı takasında sona gelindi.

Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı, Volkan Ballı ile birlikte Fenerbahçe kulüp binasına geldi. Fenerbahçe’nin Tolgay Aslan takası konusunda Beşiktaş ile yaptığı anlaşmayı Şener’e tebliğ edeceği öğrenildi.

Fenerbahçeli yöneticiler ile Şener Özbayraklı arasında yapılacak toplantı sonrası anlaşmanın resmen açıklanması bekleniyor.

Öte yandan alınan bilgilere göre Beşiktaş’ın 29 yaşındaki savunma oyuncusuna yıllık 1.2 milyon Euro’luk maaş teklif ettiği belirtildi. Milli futbolcu sarı lacivertlilerden 1.8 milyon Euro kazanıyor.

SON DAKİKA | Serdar Aziz`den Galatasaray`a Fenerbahçe isyanı! Fenerbahçe`nin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfettiği Galatasaraylı Serdar Aziz`den yakın çevresine sitem dolu sözler sarfettiği belirtildi. Tecrübeli savunmacının, Beni ne kadroya dahil ediyorlar ne de Fenerbahçe'ye gitmeme izin veriyorlar dediği öğrenildi. İlgili Haberi Oku