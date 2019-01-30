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SON DAKİKA | Galatasaray, Mbaye Diagne transferini resmen açıkladı! İşte o kare…
Galatasaray

SON DAKİKA | Galatasaray, Mbaye Diagne transferini resmen açıkladı! İşte o kare…

Son dakika! Galatasaray, Mbaye Diagne transferini resmen açıkladı. KAP'a yapılan açıklamada yıldız futbolcunun transferi için görüşmelere başlandığı belirtilirken gece geç saatlerde Diagne ve Galatasaraylı yöneticilerin kulüp binasında çektirdiği fotoğraf paylaşıldı. İşte yılın transferinde yaşananlar...

30 Ocak 2019 20:06

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray, Kasımpaşa’dan Mbaye Diagne’yi transfer ettiğini resmen duyurdu.

Sarı kırmızılı kulüp, Twitter hesabından yaptığı “Hazır mıyız?” paylaşımı ile forvet transferinin açıklanacağının sinyallerini verdi.

Bu paylaşımdan 1 saat sonra Galatasaray’ın resmi YouTube kanalına eklenen video ile 27 yaşındaki forvet Diagne’nin resmen Galatasaray’a transfer olduğu duyuruldu.

Ancak aşırı yoğunluk sonrasında KAP’ın web sitesinin çökmesi ve transferin resmi olarak duyurulamaması nedeniyle ceza almamak için video kısa süre içinde silindi.

Sarı kırmızılı kulüp daha sonra yaptığı paylaşım ile taraftarların KAP’ın web sitesine bir süre için girmemesini rica etti.

Yoğunluğun giderilmesinin ardından Galatasaray, Diagne için Kasımpaşa ile görüşmelere başlandığını KAP’A duyurdu.

İşte Galatasaray’ın yaptığı ve silinen o paylaşım;

MBAYE DIAGNE’DEN İLK FOTOĞRAF GELDİ

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da Diagne ve sarı kırmızılı yönetimin birlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Yusuf GÜNAY (@yusufgunayofficial)’in paylaştığı bir gönderi ()

Sarı kırmızılı kulüp ayrıca daha sonra resmi siteden yaptığı açıklamada, “Aşırı yüklenme nedeniyle 19:05’ten bu yana KAP web sitesinde giriş yapılamıyor. Lütfen bir süre için KAP web sitesine girmeyiniz” duyurusu yapıldı.

İşte Galatasaray’ın taraftarları heyecanlandıran transfer duyurusu paylaşımı;

30 Ocak 2019 SON DAKİKA | Serdar Aziz`den Galatasaray`a Fenerbahçe isyanı! Fenerbahçe`nin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfettiği Galatasaraylı Serdar Aziz`den yakın çevresine sitem dolu sözler sarfettiği belirtildi. Tecrübeli savunmacının, Beni ne kadroya dahil ediyorlar ne de Fenerbahçe'ye gitmeme izin veriyorlar dediği öğrenildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:54 | 30 Ocak 2019
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