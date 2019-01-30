SON DAKİKA | Galatasaray, Mbaye Diagne transferini resmen açıkladı! İşte o kare…

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray, Kasımpaşa’dan Mbaye Diagne’yi transfer ettiğini resmen duyurdu.

Sarı kırmızılı kulüp, Twitter hesabından yaptığı “Hazır mıyız?” paylaşımı ile forvet transferinin açıklanacağının sinyallerini verdi.

Bu paylaşımdan 1 saat sonra Galatasaray’ın resmi YouTube kanalına eklenen video ile 27 yaşındaki forvet Diagne’nin resmen Galatasaray’a transfer olduğu duyuruldu.

Ancak aşırı yoğunluk sonrasında KAP’ın web sitesinin çökmesi ve transferin resmi olarak duyurulamaması nedeniyle ceza almamak için video kısa süre içinde silindi.

Sarı kırmızılı kulüp daha sonra yaptığı paylaşım ile taraftarların KAP’ın web sitesine bir süre için girmemesini rica etti.

Yoğunluğun giderilmesinin ardından Galatasaray, Diagne için Kasımpaşa ile görüşmelere başlandığını KAP’A duyurdu.

İşte Galatasaray’ın yaptığı ve silinen o paylaşım;

Galatasaray, Kasımpaşadan Mbaye Diagne’yi transfer ettiğini bu video ile duyurdu: pic.twitter.com/JbcXxbal8D — SKOR (@SozcuSkor) 30 Ocak 2019

MBAYE DIAGNE’DEN İLK FOTOĞRAF GELDİ

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da Diagne ve sarı kırmızılı yönetimin birlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.

Sarı kırmızılı kulüp ayrıca daha sonra resmi siteden yaptığı açıklamada, “Aşırı yüklenme nedeniyle 19:05’ten bu yana KAP web sitesinde giriş yapılamıyor. Lütfen bir süre için KAP web sitesine girmeyiniz” duyurusu yapıldı.

Değerli Galatasaraylılar, 19.05’ten bu yana aşırı yüklenme nedeniyle K.A.P. web sitesine giriş yapılamamaktadır. Lütfen bir süre için K.A.P. web sitesine giriş yapmayınız. — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 30 Ocak 2019

İşte Galatasaray’ın taraftarları heyecanlandıran transfer duyurusu paylaşımı;

SON DAKİKA | Serdar Aziz`den Galatasaray`a Fenerbahçe isyanı! Fenerbahçe`nin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfettiği Galatasaraylı Serdar Aziz`den yakın çevresine sitem dolu sözler sarfettiği belirtildi. Tecrübeli savunmacının, Beni ne kadroya dahil ediyorlar ne de Fenerbahçe'ye gitmeme izin veriyorlar dediği öğrenildi. İlgili Haberi Oku