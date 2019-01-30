SON DAKİKA | Fenerbahçe’de sürpriz Alan Carvalho görüşmesi! Ali Koç’un yanıtı…

ÖZEL HABER / Sercan Hamzaoğlu |Galatasaray’ın kadrosuna katmak için uzun süre uğraştığı forvet oyuncusu Alan Carvalho’nun Türkiye temsilcileri olan Özkan Doğan ve Recep Doğukan Çetin, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray’ın transferden vazgeçmesi üzerine 27 yaşındaki Brezilyalı forveti Fenerbahçe’ye öneren menajerler, “Oyuncunun kulübüne 3,5 milyon Euro, futbolcuya da 3 milyon Euro verirseniz sabah ilk uçakla İstanbul’a getirebiliriz” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un bu öneriye “Teknik ekip ve sportif direktör Damien Comolli ile görüşürüm. Kabul edilirse size geri dönüş yaparım” yanıtını verdiği öğrenildi.

Çin takımlarından Guanco Hengda Taobao forması giyen Alan Carvalho, Galatasaray ile Dubai’de transfer görüşmesi gerçekleştirmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

SON DAKİKA | Serdar Aziz Galatasaray ile anlaştı! Fenerbahçe`ye imza atıyor... Transfer döneminin son saatlerine girilirken bir bomba da Fenerbahçe`den... Galatasaray`daki alacaklarından vazgeçen ve sözleşme feshi konusunda anlaşma sağlayan Serdar Aziz, menajeri Haluk Canatar ile birlikte Fenerbahçe`nin kulüp binasına gitti. İlgili Haberi Oku