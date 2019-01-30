SON DAKİKA | Fenerbahçe Beko’ya büyük şok! Jan Vesely 6 hafta yok…

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı’nın Çek oyuncusu Jan Vesely, sakatlığı nedeniyle 5-6 hafta forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki pivotun sağ dizinden menisküs operasyonu geçirdiği ve rehabilitasyon sürecinin sağlık ekibi gözetiminde başladığı bildirildi.

Açıklamada, Vesely’nin sahalara dönüş süresinin 5-6 hafta olarak öngörüldüğü kaydedildi.

İşte Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklama:

Jan Vesely’nin kaçıracağı maçlar:

Bayern Münih (D)

Panathinaikos (E)

Darüşşafaka Tekfen (D)

Anadolu Efes (E)

Real Madrid (D)

Barcelona (E)

Fenerbahçe Beko taraftarı yıkıldı!

Kulüp tarafından sakatlığın duyurulmasın ardından Fenerbahçe Beko taraftarı adeta yıkıldı. Sarı – lacivertli taraftarlar yıldız oyuncunun sakatlığı ile ilgili sosyal medya üzerinden üzüntülerini belli eden paylaşımlarda bulundular.

İşte o paylaşımlar…

Vesely 5-6 hafta yokmuş. MVP’liğe koşarken olacak iş değil ya. An itibarıyla ölü biriyim. https://t.co/NmL6poovQV — Zelimir HBK (@HBK_Obradovic) 30 Ocak 2019

vesely haberini aldim iyi degilim pic.twitter.com/5DhzDyXZhm — nicolo rolf (@tucaslorreira) 30 Ocak 2019

Jan Vesely’nin sakatlığı çok büyük bir talihsizlik. Yine de Pollyannacılık oynayarak play-off’lara yetişecek olması sevindirici diyebiliriz. — Mete Aktaş (@MeteAktas76) 30 Ocak 2019

Sabahtan beri transfer haberi bekliyoruz Vessely ameliyat olmuş 6 hafta yok, Slimani'yi alan yok başımıza kalmış… #Fenerbahçe — since1907 (@Kemaliseyarar) 30 Ocak 2019

Luigi Datome Fenerbahçe TV`de ana haber sundu Fenerbahçe Beko'nun İtalyan basketbolcu Luigi Datome, kulüp televizyonunda Türkçe haber sundu. İlgili Haberi Oku