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SON DAKİKA | Fenerbahçe Beko’ya büyük şok! Jan Vesely 6 hafta yok…
Basketbol Süper Ligi

SON DAKİKA | Fenerbahçe Beko’ya büyük şok! Jan Vesely 6 hafta yok…

Fenerbahçe Beko'nun yıldız ismi Jan Vesely geçirdiği menüsküs ameliyatının ardından 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

30 Ocak 2019 14:36

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı’nın Çek oyuncusu Jan Vesely, sakatlığı nedeniyle 5-6 hafta forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki pivotun sağ dizinden menisküs operasyonu geçirdiği ve rehabilitasyon sürecinin sağlık ekibi gözetiminde başladığı bildirildi.

Açıklamada, Vesely’nin sahalara dönüş süresinin 5-6 hafta olarak öngörüldüğü kaydedildi.

İşte Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklama:

 

Jan Vesely’nin kaçıracağı maçlar:

Bayern Münih (D)

Panathinaikos (E)

Darüşşafaka Tekfen (D)

Anadolu Efes (E)

Real Madrid (D)

Barcelona (E)

Fenerbahçe Beko taraftarı yıkıldı!

Kulüp tarafından sakatlığın duyurulmasın ardından Fenerbahçe Beko taraftarı adeta yıkıldı. Sarı – lacivertli taraftarlar yıldız oyuncunun sakatlığı ile ilgili sosyal medya üzerinden üzüntülerini belli eden paylaşımlarda bulundular.

İşte o paylaşımlar…

30 Ocak 2019 Luigi Datome Fenerbahçe TV`de ana haber sundu Fenerbahçe Beko'nun İtalyan basketbolcu Luigi Datome, kulüp televizyonunda Türkçe haber sundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:55 | 30 Ocak 2019
Fenerbahçe Beko jan vesely sakatlık
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