SON DAKİKA | Emiliano Sala’yı taşıyan kayıp uçakla ilgili flaş gelişme!

İngiltere Premier Lig takımlarından Cardiff City’ye transfer olduktan sonra kendisini taşıyan uçağın kaybolmasının ardından haber alınamayan Emiliano Sala’dan kötü haber geldi.

Geçtiğimiz hafta arama çalışmaları yapılmış ancak herhangi bir bulguya ulaşılmamamıştı. Arama çalışmalarının durmasının ardından yapılan bağışlarla yeniden arama kurtarma çalışmaları başlamıştı.

Fransız medyasının son dakika haberine göre, Sala’yı taşıyan uçağın enkazına Fransa sahillerinde ulaşıldı.

İngiltere’nin Hava Kazaları Araştırma Şubesi, yaptığı açıklamada Surtainville yakınlarındaki bir plajda koltuk minderinin bir kısmının bulunduğu belirtildi.

Aynı bölgede daha sonra ikinci bir yastık daha bulunduğu öğrenildi.

Yapılan açıklamada, “Ön inceleme sonucunda yastıkların kayıp uçaktan gelme olasılığının yüksek olduğu sonucuna vardık” ifadeleri kullanıldı.

Polis Emiliano Sala`nın da bulunduğu kayıp uçağı aramaya son verdi... Guernsey polisi, Arjantinli futbolcu Emiliano Sala`nın da içinde olduğu kayıp uçağı arama faaliyetine son verdi. Yapılan açıklamada uçaktakilerin hayatta kalma ihtimalinin çok düşük olduğu bildirildi. İlgili Haberi Oku