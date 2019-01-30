SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 'Reis hakkımızı yedirme'
Seda Ocak kimdir? İşte Survivor 2019 Seda Ocak’ın ikiz kardeşi…
Diğer Sporlar

Seda Ocak kimdir? İşte Survivor 2019 Seda Ocak’ın ikiz kardeşi…

Survivor tanıtımında en iddialı isimlerinden biri olan Seda Ocak, Türkiye Yunanistan mücadelelerinde neler yapacak merak ediliyor. Seda Ocak kimdir, kaç yaşında merak ediliyor. Bir diğer merak konusu Survivor Seda Ocak'ın ikiz kardeşi kim? İşte Survivor Seda ve hayatının bilinmeyenleri...

30 Ocak 2019 21:56

Seda Ocak, Survivor 2019 sezonu kadrosunda yer alıyor. Survivor Türkiye takımı kadrosunda ismi açıklanan Survivor 2019 yarışmacısı Seda Ocak, Sema Aydemir’in ikizi olarak da biliniyor. İkiz kardeşi gibi atletizm ile ilgilene Seda Ocak, 100 metre engelli koşucusu olarak da tanınıyor. Peki Survivor Seda kimdir? Seda Ocak kaç yaşında, ikizi var mı? İşte Survivor Seda Ocak’ın bilinmeyenleri…

SEDA OCAK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Eski yarışmacılardan Sema’nın ikizi olan Seda 34 yaşında ve Bursalıdır. Eski milli atlet ve antrenördür. İki çocuğu vardır.

Seda Ocak kendisini şöyle anlatıyor; Atletizme Sema ile birlikte başladık sonra branşlarımızı seçtik. Ben 100 metre engelli koşucuyum. 2003 yılında evlendikten sonra sporu bıraktım. Survivor’a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık. Zorlandık ama değdi. Gözümün kara olmasının parkurlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum.

Son güncelleme 21:56 | 30 Ocak 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
Bugün - 20:30
-
Göztepe S.K.
Yeni Malatyaspor
Yarın - 13:30
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR