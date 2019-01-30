Seda Ocak kimdir? İşte Survivor 2019 Seda Ocak’ın ikiz kardeşi…

Seda Ocak, Survivor 2019 sezonu kadrosunda yer alıyor. Survivor Türkiye takımı kadrosunda ismi açıklanan Survivor 2019 yarışmacısı Seda Ocak, Sema Aydemir’in ikizi olarak da biliniyor. İkiz kardeşi gibi atletizm ile ilgilene Seda Ocak, 100 metre engelli koşucusu olarak da tanınıyor. Peki Survivor Seda kimdir? Seda Ocak kaç yaşında, ikizi var mı? İşte Survivor Seda Ocak’ın bilinmeyenleri…

SEDA OCAK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Eski yarışmacılardan Sema’nın ikizi olan Seda 34 yaşında ve Bursalıdır. Eski milli atlet ve antrenördür. İki çocuğu vardır.

Seda Ocak kendisini şöyle anlatıyor; Atletizme Sema ile birlikte başladık sonra branşlarımızı seçtik. Ben 100 metre engelli koşucuyum. 2003 yılında evlendikten sonra sporu bıraktım. Survivor’a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık. Zorlandık ama değdi. Gözümün kara olmasının parkurlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum.