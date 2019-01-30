Roma Vida için Beşiktaş’ın kapısını çaldı!

Ara transfer döneminde Burak Yılmaz, Nicolas Isimat-Mirin ve Muhayer Oktay’ı kadrosuna katan Beşiktaş, transfer çalışmalarını büyük bir gizlilikle sürdürüyor.

Vagner Love’la yollarını ayıran, Ryan Babel’i de Fulham’a satan siyah-beyazlılarda Quaresma’nın da takımdan ayrılması gündemde.

Siyah-beyazlılardaki bir diğer gelişme ise Domagoj Vida konusunda yaşanıyor. Ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş’ta, Vida için yapılan teklif değerlendirmeye alındı. İtalya Serie A ekibi Roma, Hırvat futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırırken, yönetim de cazip bir teklif gelmesi halinde Vida’yı satmaya sıcak bakıyor.

Şener ile masaya oturulacak

Kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan konusunda Fenerbahçe ile 2.5 milyon Euro ve Şener Özbayraklı karşılığında anlaşmaya varan Beşiktaş, Şener ile yıllık ücret konularını görüşerek imzayı attıracak. Babel’in Fulham’a satışının ardından Quaresma’nın da takımdan ayrılmasının gündeme gelmesiyle bu bölgeye takviye yapmak isteyen yönetim ise, geçici bir çözümle bu sorunu ortadan kaldırmak istiyor.

Marsilya forması giyen ve her iki kanatta da oynayabilen Clinton N’Jie için teklifte bulunan Beşiktaş, bu futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlı yönetim, N’Jie transferini bir an önce bitirmek için görüşmelerine devam ediyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe Tolgay ve Şener transferinde anlaştı! Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Fenerbahçe ile Beşiktaş Şener Özbayraklı ve Tolgay Arslan transferi için her konuda anlaştı. İlgili Haberi Oku