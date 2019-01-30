SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: ‘Reis hakkımızı yedirme’
Piatek Milan’ı yarı finale taşıdı
İtalya Serie A

Piatek Milan’ı yarı finale taşıdı

İtalya Kupası'nda Piatek'in golleriyle Napoli'yi 2-0 yenen Milan yarı finale yükseldi.

30 Ocak 2019 07:56

İtalya Kupası çeyrek final maçında Milan, sahasında Napoli’yi 2-0 yenerek tur atladı.

Kupadaki çeyrek final maçlarının ilkinde Milan, San Siro Stadı’nda Napoli’yi ağırladı. Ev sahibi ekip, 10. ve 27. dakikalarda Krzysztof Piatek’in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Milan, adını yarı finale yazdırdı.

Karşılaşmaya yedek başlayan Milanlı Hakan Çalhanoğlu, 60. dakikada Fabio Borini’nin yerine oyuna girdi.

Milan, yarı finalde Inter-Lazio eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

30 Ocak 2019 İngiltere Premier Lig`de müthiş gece! Manchester City yıkıldı, Fulham tarih yazdı... İngiltere Premier Lig heyecanı Cuma gecesi oynanan 6 maçla devam etti. Fulham'ın müthiş bir geri dönüşe imza attığı gecede Manchester City, Newcastle United deplasmanında şok bir yenilgi tattı. Cenk Tosun'un ilk 11'de çıktığı maçta ise Everton deplasmanda kazanırken Manchester United evinde Burnley karşısında 1 puanı son anda kurtardı. İşte gecenin sonuçları... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 07:56 | 30 Ocak 2019
italya milan Napoli
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
Bugün - 20:30
-
Göztepe S.K.
Yeni Malatyaspor
Yarın - 13:30
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR