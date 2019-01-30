Piatek Milan’ı yarı finale taşıdı

İtalya Kupası çeyrek final maçında Milan, sahasında Napoli’yi 2-0 yenerek tur atladı.
Kupadaki çeyrek final maçlarının ilkinde Milan, San Siro Stadı’nda Napoli’yi ağırladı. Ev sahibi ekip, 10. ve 27. dakikalarda Krzysztof Piatek’in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.
İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Milan, adını yarı finale yazdırdı.
Karşılaşmaya yedek başlayan Milanlı Hakan Çalhanoğlu, 60. dakikada Fabio Borini’nin yerine oyuna girdi.
Milan, yarı finalde Inter-Lazio eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.