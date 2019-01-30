Okay Köksal kimdir? Survivor yarışmacısı Okay Köksal kaç yaşında ve nereli?

Survivor Türkiye takımı kadrosunda olacağı açıklanan Okay Köksal, Fenerbahçe güreş sporcusudur. “Neler yapabileceğimi herkese göstermek istiyorum.” sloganı ile Artvin’den katılan Okay Köksal kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz. İşte Survivor'ı yeni yarışmacısının bilinmeyenleri…

OKAY KÖKSAL KİMDİR?

31 yaşındaki Okay Köksal, Survivor 2019’a “Neler yapabileceğimi herkese göstermek istiyorum.” sloganı ile Artvin’den katılıyor. Milli güreşçi olan Okay Köksal yarışmada, ezeli rakiplerine karşı tüm gücünü ortaya koyacağını söylüyor.

Okay Köksal, 7 yaşında güreşe başladığını ve bu sporda başarılar elde ettiğini ifade ediyor. Yurt dışı turnuvalarında birincilikler aldığını vurgulayan Okay Köksal, Survivor adasında soğukkanlı olacağını ve sportmenlikten ödün vermeyeceğini iddia ediyor.