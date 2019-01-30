Melisa Emirbayer kimdir? Survivor Melisa Emirbayer kaç yaşında ve mesleği…

Survivor'da yavaş yavaş heyecan artarken, birçok yarışmacı ön plana çıkıyor. Dikkat çeken isimlerden biri de Survivor Melisa Emirbayer oldu. Melisa Emirbayer kimdir, kaç yaşında ve nereli merak ediliyor. Milli yüzücü olan Melisa Emirbayer’in birçok şampiyonluğu bulunuyor. Survivor Melisa Emirbayer’in yaşı mesleği ve hayatına dair merak edilenler haberimizde…

MELİSA EMİRBAYER KİMDİR?

23 yaşındaki Melisa Emirbayer, Survivor 2019'a “Hiçbir zaman kolay kazanmadım. Zoru başarmaya gidiyorum.” sloganı ile İzmir'den katılıyor. Sayısız Türkiye şampiyonluğu ve rekorları olan Melisa Emirbayer, milli bir yüzücü.

Yarışmanın tanıtım videosunda kendini anlatan Melisa Emirbayer, 7 yaşından bu yana yüzme ile uğraştığını ve Survivor'un Türkiye-Yunanistan konseptiyle olmasının kendisini hırslandırdığını söylüyor.