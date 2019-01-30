Mehmet Demirkol Fenerbahçe’yi uyardı! ‘Comolli yapıyorsa aman ha!’

Spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol, ara transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala spor basınında yer alan isimleri yorumları. Demirkol Fenerbahçe’nin gündeminde olan Castillo ile ilgili “Slimani'yi gönderip, kısa boylu Slimani alıyorsun. Slimani için kariyerine bakarsan risk alırsın, ancak Castillo hiçbir yerde olmamış. Bu riski niye alıyorsun?” yorumuna bulundu.

İşte Mehmet Demirkol’un beIN Manşet programında yaptığı önemli açıklamalar… ‘GALATASARAY iÇİN PARLAK BİR DURUM DEĞİL’

Galatasaray yönetiminde konuşulan isimler hemen basına yansıyor. Medya için güzel bir şey bu. Ancak kurum açısından parlak bir durum değil. Kasımpaşa, Diagne'yi satmak istiyor. Bundan 1 ay önce satmak istemiyorlardı. Yarışta geride kaldılar, oyuncular gitmek istiyor. Diagne de Galatasaray'a transfer olursa atmaya devam edecek. Ancak Digne'yi kontrol etmek kolay değil. Sana büyük kazanç getirir ama çok yorar. Çok para kazanılabilecek bir oyuncu. Bunları üst üste koyunca satışı makul görünüyor.

Juventus da Diagne'yi denedi. Başarısız oluşu, futbolundan dolayı değildi. 12 milyon Euro eder mi? 1 devrede 20 gol atmış bir oyuncuya kaç para istersin? Kasımpaşa için bu para eder. Galatasaray açısından eder mi, ona kendileri karar verecek. Galatasaray, mutlaka kendimi Şampiyonlar Ligi'ne atmam gerekiyor diyor. Bu hesaba göre Diagne bu parayı eder. İmza atılmadan bana hiçbir şey garanti olmaz gibi geliyor. Ceza sahası içi konsantrasyonu Diagne kadar yüksek bir adam görmedim. Son saniyeye kadar kovalıyor.

Galatasaray`a Japonya`dan Maicon teklifi! Galatasaray'da transferin son saatlerinde hareketli dakikalar yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekip Brezilyalı yıldızı Maicon için Japonya'dan resmi teklif aldı. İlgili Haberi Oku Yunus Akgün'ün performansı, Ozan'ın transferi kadar ilham verici. Futbolu seven çocuğun varsa, İstanbul'da hangi büyük kulübün alt yapısına verirsin? Galatasaray… Yunus'u Anderlecht'in ilgilendiği söyleniyor. Marcao'yu ilk maçta beğendim. Maicon ile ilgili daha fazla soru işareti var. Ancak çok da iyi olmayan rakiplerle oynadı. Derli toplu bir maçta izlemedik.

‘3 AYDA BİR STOPERİNİ DEĞİŞTİRİYOR’

Şenol Güneş, 4.sezonunda 25 farklı tandem ile oynamış. Beşiktaş 3 ayda bir stoperlerini değiştiriyor. Bu zor iş. Bu yüzden teknik direktör konusunda biraz daha insaflı olunmalı. Adriano, Vida gidecek mi giymeyecek mi biz bilmiyoruz. Beşiktaş'ta çok yararlı olmayan bir elektrik var.

Roma Vida için Beşiktaş`ın kapısını çaldı! Tolgay Arslan'ın satışı için Fenerbahçe'yle 2.5 milyon Euro ve Şener Özbayraklı karşılığında anlaşmaya varan Beşiktaş'ta gözler Domagoj Vida'da. İtalyan ekibi Roma, bu futbolcu için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlıların gündemindeki bir diğer isim ise Marsilya forması giyen Clinton N'Jie. İlgili Haberi Oku

Geçen sezonki kadrodan kullanılamayan bir Atiba, Gökhan ve gideceği söylenen Adriano kaldı. Böyle teknik direktörlük yapmak kolay mı? 1 sene evvel Müslüman aleminin 1 numarası olacağız deniyordu, 6 ay sonra küçüleceğiz dediler. Şenol Güneş açısından hiç kolay değil.

‘COMOLLİ YAPIYORSA AMAN HA!

Castillo transferini Comolli yapıyorsa aman ha! İstatistiklere göre; Slimani'yi gönderip, kısa boylu Slimani alıyorsun. Slimani için kariyerine bakarsan risk alırsın, ancak Castillo hiçbir yerde olmamış. Bu riski niye alıyorsun?

Tolgay, Beşiktaş'ta kullanılamadı. Orada kullanılamayan bir futbolcu Fenerbahçe'de nasıl kullanılacak diyordum. Bursa ve Malatya maçlarına baktığımda Benzia oynayacağına Tolgay çok rahat oynar. Fenerbahçe'nin topu ayağında tutması lazım. Fenerbahçe'nin bugünkü orta sahasına bakınca Tolgay da Leroy Fer de oynar.

Borçların yeniden yapılandırılması 4 yıl geri ödemesi olmayacak. Bu nefes aldırır ama sonraki denetlemeyi yapmazsan daha büyük sıkıntı olur. Bu işin sırrı iyi denetimdir. Memleketin parasını bu işlerde batırmayalım.

Beşiktaş ve Fenerbahçe Tolgay ve Şener transferinde anlaştı! Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Fenerbahçe ile Beşiktaş Şener Özbayraklı ve Tolgay Arslan transferi için her konuda anlaştı. İlgili Haberi Oku