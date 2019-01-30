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Medipol Başakşehir Cemali Sertel transferini açıkladı
Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir Cemali Sertel transferini açıkladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, Eskişehirspor'dan 19 yaşındaki futbolcu Cemali Sertel'i kadrosuna kattı. Genç futbolcu sezon sonuna kadar Eskişehirspor'da kiralık olarak forma giyecek.

30 Ocak 2019 17:27

Medipol Başakşehir, Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor’dan Cemali Sertel’i transfer etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Cemali’nin 2019-2020 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Eskişehirspor forması giymeye devam edeceği belirtilen açıklamada, “Sözleşmenin kulübümüz ve Cemali Sertel için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza sezon sonuna kadar forma giyeceği Eskişehirspor'da başarılar dileriz.” ifadesi kullanıldı.

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Son güncelleme 17:27 | 30 Ocak 2019
Cemali Sertel eskişehirspor Medipol Başakşehir transfer
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