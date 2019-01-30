Galatasaray Diagne transferi KAP ve GS sitesini çökertti! Mbaye Diagne kimdir?

Son günlerde adı Galatasray ile anılan Diagne transferinde mutlu son! Bu sezon ligde attığı 17 maçta 20 gol ile de gol krallığının tepesinde yer alıyor. Galatasaray’ın forvet transferi için “Hazır mıyız?” paylaşımının ardından Galatasaray ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu resmi internet siteleri çöktü. Geçen sezon transfer olduğu Kasımpaşa'da attığı gollerle adından söz ettiren Mbaye Diagne'yi yakından tanıyoruz.

MBAYE DİAGNE KİMDİR?

1991'de Senegal'in başkenti Dakar'da dünyaya gelen Mbaye Diagne, futbola İtalya'da başladı. Şimdilerde Serie D'de mücadele veren AC Bra'da kendini gösteren Diagne, 2013'te 100 bin euro karşılığında İtalyan devi Juventus'a transfer oldu.

Juventus'ta bulunduğu süre boyunca sırayla Ajaccio, Lierse, Al Shabab ve Westerlo'ya kiralanan Diagne, 2015'in yazında 1.15 milyon euro karşılığında Juventus'tan ayrılıp Macar ekibi Ujpest'in yolunu tuttu.