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Galatasaray Diagne transferi KAP ve GS sitesini çökertti! Mbaye Diagne kimdir?
Galatasaray

Galatasaray Diagne transferi KAP ve GS sitesini çökertti! Mbaye Diagne kimdir?

Mbaye Diagne bu sezon dikkatleri attığı gollerle çekerken başarılı performansının ardından Galatasaray transfer oldu. Galatasaray'ın forvet transferi için "Hazır mıyız?" paylaşımının ardından Galatasaray ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu resmi internet siteleri çöktü. Bu sezon Kasımpaşa forması ilk gol kralığının en üst sırasında yer alan Diagne futbol severlerin merak konusu oldu. Mbaye Diagne kimdir?

30 Ocak 2019 19:05

Son günlerde adı Galatasray ile anılan Diagne transferinde mutlu son! Bu sezon ligde attığı 17 maçta 20 gol ile de gol krallığının tepesinde yer alıyor. Galatasaray’ın forvet transferi için “Hazır mıyız?” paylaşımının ardından Galatasaray ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu resmi internet siteleri çöktü. Geçen sezon transfer olduğu Kasımpaşa'da attığı gollerle adından söz ettiren Mbaye Diagne'yi yakından tanıyoruz.

MBAYE DİAGNE KİMDİR?

1991'de Senegal'in başkenti Dakar'da dünyaya gelen Mbaye Diagne, futbola İtalya'da başladı. Şimdilerde Serie D'de mücadele veren AC Bra'da kendini gösteren Diagne, 2013'te 100 bin euro karşılığında İtalyan devi Juventus'a transfer oldu.

Juventus'ta bulunduğu süre boyunca sırayla Ajaccio, Lierse, Al Shabab ve Westerlo'ya kiralanan Diagne, 2015'in yazında 1.15 milyon euro karşılığında Juventus'tan ayrılıp Macar ekibi Ujpest'in yolunu tuttu.

Son güncelleme 19:53 | 30 Ocak 2019
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