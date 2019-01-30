Kader Karakaya kimdir? Survivor Kader Karakaya nereli?

Kader Karakaya, Survivor yarışmacıları arasında Yunanistan takımına karşı mücadele edecek. Sporcu kimliği ile ön plana çıkan Kader Karakaya izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Kader Karakaya kimdir? İşte, Kader Karakaya hakkında merak edilenler…

KADER KARAYA KİMDİR?

22 yaşındaki Kader Karakaya, Survivor 2019'a “Takımın bana ihtiyacı var” sloganı ile Bursa'dan katılıyor. FB spor okullarında futbol eğitmeni olan Kader Karakaya, “Survivor beni heyecanlandırıyor” diyor. Yarışmanın tanıtım videosunda kendini anlatan Kader Karakaya, 4 yaşında spora başladığını ve küçük yaşlarda Lösemi hastalığına yakalandığını belirterek, “Hayat beni bir Survivor olarak yetiştirdi” sözleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Küçük yaşlardan beri mücadele içinde olduğunu dile getiren Kader Karakaya, yarışmaya katıldığı takdirde açlığın kendisini zorlayacağını düşünmediğini söylüyor. Bir Survivor yarışmacısında olması gereken bütün kriterlerin kendinde olduğunu dile getiren Kader Karakaya, Survivor'u izlerken “damarlarımdaki kan akışı hızlanıyor” diyor.