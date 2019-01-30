İngiltere Premier Lig’de müthiş gece! Manchester City yıkıldı, Fulham tarih yazdı…

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig 24. haftası Cuma gecesi oynanan ve nefesleri kesen 6 mücadele ile açılış yaptı.

Geceye damga vuran maç ise Craven Cottage’da oynanan Fulham-Brighton karşılaşması oldu. İlk yarıyı Glen Murray’in attığı gollerle 2-0 geride tamamlayan Fulham, ikinci yarıda adeta şov yaptı.

Ryan Babel’in 90 dakika forma giydiği maçın ikinci yarısına golle başlayan Fulham, Calum Chambers, Aleksandar Mitrovic (2) ve Luciano Vietto’nun golleriyle 4-2 galip gelerek kümede kalma mücadelesinde önemli bir galibiyet elde etti.

Cenk Tosun’un ilk 11’de başladığı maçta ise, Everton deplasmanda karşılaştığı Huddersfield Town’u Richarlison’un golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Milli futbolcu Cenk Tosun 70. dakikada yerini Jonjoe Kenny’ye bıraktı.

MANCHESTER CITY’YE BÜYÜK DARBE

Premier Lig’de şampiyonluk yarışındaki Manchester City, Newcastle United deplasmanında şok bir yenilgi aldı. Maçın henüz 23. saniyesinde Sergio Aguero ile 1-0 öne geçen City, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı. Ancak ikinci yarıda Salomon Rondon ve Matt Richie’nin golleri sonrasında City 2-1 mağlup oldu. Lider Liverpool, Leicester City’yi yenmesi halinde ikinci sıradaki Manchester City ile arasındaki puan farkını 7’ye çıkartacak.

MANCHESTER UNITED SON ANDA

Old Trafford’da Burnley’i ağırlayan Manchester United ilk yarısı 0-0 sona eren maçın 51. dakikasında Ashley Barnes ve 81’de Johan Gudmundsson’un golleriyle 2-0 geriye düştü. Ancak pes etmeyen Manchester United, 88’de Paul Pogba’nın penaltı golüyle önce farkı 1’e indirdi, 90+3’te ise Victor Lindelöf’ün golüyle 2-2’lik berraberliği yakaladı ve maç bu skorla sona erdi.

ARSENAL 3 PUANI KAPTI, WEST HAM DEPLASMANDA KAYIP!

Gecenin diğer maçlarında ise Arsenal sahasında ağırladığı Cardiff City’yi Pierre Emerick-Aubameyang ve Alexander Lacazette’in golleriyle 2-1 mağlup ederken Wolves’a konuk olan West Ham United ise sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Wolves’ın gollerini Romain Saiis ve Raul Jimenez (2) kaydetti.

İşte Premier Lig’de puan durumu…