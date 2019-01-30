Hakan Kanık kimdir? Survivor yarışmacısı Hakan Kanık kaç yaşında?

Survivor 2019 kadroları belli oldu! Survivor 2019 yarışmacıları arasında tanıdık simalar da bulunuyor. Bunlardan biri de Masterchef ile geniş kitleler tarafından tanınan Hakan kanık oldu. Hakan Kanık, sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok merak isimleri arasında yer alıyor. İşte Survivor Hakan Kanık kimdir, kaç yaşında ve merak edilen tüm soruların cevabı haberimizin içerisinde…

HAKAN KANIK KİMDİR?

İstanbul'da yaşamını sürdüren Hakan Kanık, 1999 yılında dünyaya geldi. Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ni tamamladı, ardından Muğla Sıktı Kocaman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi’nin heykel bölümünde eğitim görmeye başladı. Et konusunda kendisini geliştiren ve farklı mekanların mutfaklarında çalışan Hakan Kanı'ın asıl mesleği ise komidir.