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Galatasaray’a Japonya’dan Maicon teklifi!
Galatasaray

Galatasaray’a Japonya’dan Maicon teklifi!

Galatasaray'da transferin son saatlerinde hareketli dakikalar yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekip Brezilyalı yıldızı Maicon için Japonya'dan resmi teklif aldı.

30 Ocak 2019 07:48

Transferde santrfor arayışlarını sürdüren Galatasaray’a Japonya’dan sürpriz bir teklif geldi.

Japonya’dan bir kulüp, Brezilyalı stoper Maicon için resmi teklifte bulundu. Maicon için gelen teklifin 5 milyon euronun üzerinde olduğu öğrenilirken kulüpler arası pazarlık sürüyor.

MAICON’UN ALTERNATİFİ BELÇİKA’DAN

Galatasaray, Maicon’u göndermesi halinde Standard Liege’de forma giyen Christian Luyindama kadroya katmak için harekete geçecek.

Standard Liege ile 2021’e dek sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki stoper, bu sezon 30 maçta oynadı ve 3 gol attı.

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Son güncelleme 07:48 | 30 Ocak 2019
galatasaray Japonya Maicon transfer
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