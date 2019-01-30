Galatasaray son dakika transfer: GS, Luyindama bombasını patlatmak üzere! Gözler Maicon’da…

Galatasaray transferin son saatlerinde talip olduğu Standard Liege’in stoperi Luyindama ile de anlaştı. Galatasaray savunmadaki düşük performansı Luyindama transfer ile çözmek istiyor ancak Maicon’un durumu engel olarak kaldı. Çin’den teklif alan Maicon’un transferinin sonuçlanması halinde Galatasaray Luyindama’yı kadrosuna katacak. Bu nedenle artık tüm gözler Maicon’un Çin’e transferine çevrilmiş durumda.

LUYİNDAMA KİMDİR?

Luyindama 8 Ocak 1994 Kinshasa doğumlu… Demokratik Kongo’lu oyuncu futbola DC Motema Pembe takımında başladı. Luyindama daha sonra Sanga Balende ve TP Mazembe formaları giydi.

2016/2017 yılında Luyindama Belçika ekibi Standard Liege’e transfer oldu. İlk sezonunda 6 maçta forma giyip 1 gol attı. 2017/2018 sezonunda ise 38 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu 4 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

D.Kongo Cumhuriyeti milli takım formasını 2 kez giyen Luyindama asıl patlamayı bu sezon yaptı. Sezonun ilk yarısında 30 maça çıkan 1.91 boyundaki oyuncu 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Piyasa değeri 6 milyon Euro olan genç futbolcunun kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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