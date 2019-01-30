Fenerbahçe’de transfer trafiği! Nicolas Castillo ve Tolgay Arslan’da son durum

Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasında Cuma günü Göztepe ile mücadele edecek Fenerbahçe, galibiyet parolası ile sahaya çıkacak.

Malatyaspor maçında alınan galibiyet ile bütün camia rahat bir nefes aldı. Sezonun en iyi oyununun oynandığı maçtan sonra gözünü Göztepe’ye çeviren sarı-lacivertli ekipte hazırlıklar yapılan neşeli idmanlarla devam ediyor.

Teknik direktör Ersun Yanal’ın takımın başına gelmesi ile kadroda önemli değişiklikler yapan Fenerbahçe’de Reyes’in ardından sırada Islam Slimani var. Yanal’ın kadroda düşünmediği ve takasla ya da takassız göndermek istediği Cezayirli futbolcu için gelen teklifler değerlendirme aşamasında.

Öte yandan yapılan idmanda takımla çalışmalara katılan Slimani, taktik çalışmada yer almadı.

Evkur Yeni Malatyaspor`dan Fenerbahçe maçını soyunma odasında izleyen teknik ekip hakkında açıklama Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor maçını soyunma odasında izlemek zorunda kalan konuk ekip yetkilileri ile ilgili açıklama geldi. Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi. İlgili Haberi Oku CASTİLLO’DA SONA GELİNDİ

Fenerbahçe, Nicolas Castillo transferinde ise sona gelmiş durumda.

Benfica’dan sarı-lacivertli renklere bağlanması planlanan 25 yaşındaki Şilili forvet oyuncusu için anlaşma sağlanmak üzere. Portekiz basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Castillo için 3 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.

Öte yandan Castillo’nun Fenerbahçeli futbolculardan takım ile ilgili bilgi aldığı öne sürülürken yıldız futbolcu Benfica’nın ligde oynayacağı karşılaşmanın kadrosuna da alınmadı.

TOLGAY PAZARLIĞI SÜRÜYOR

Sarı-lacivertli ekipte Tolga Arslan pazarlığı kızışmış durumda. Tolgay’ı Beşiktaş’tan bonservisi ile renklerine bağlamak isteyen Fenerbahçe’de yöneticiler sıkı bir çalışma yürütüyor. Siyah-beyazlı yönetimin 2.5 milyon Euro istediği Tolgay ile anlaşmada son detaylar konuşuluyor.

Fenerbahçe’nin 2.1 milyon Euro + Şener Özbayraklı teklifi sonrasında toplantı yapan Beşiktaş yönetiminin son kararını yarın vereceği ve transferde büyük oranda anlaşma sağlanacağı öğrenildi..