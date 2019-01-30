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Ersun Yanal yönetimden istekte bulundu! ‘Bize prim vermeyin’
Fenerbahçe

Ersun Yanal yönetimden istekte bulundu! ‘Bize prim vermeyin’

Fenerbahçe’de Yanal, Yeni Malatya maçı için verilen özel primden istemedi, “Oyunculara dağıtın” dedi

30 Ocak 2019 11:03

Sercan Hamzaoğlu/ Sarı- lacivertli yönetimin takımı ayağa kaldırmak için Yeni Malatyaspor maçı öncesi özel prim belirlediği ortaya çıktı. Yeni İdari Menajer Volkan Ballı'nın temaslarıyla tüm takıma aylar sonra özel prim verilmesi kararı alındı.

Teknik patron Ersun Yanal, maç sonunda soyunma odasında prim müjdesini ileten Ballı'ya, “Bize prim verilmesine gerek yok. Futbolcuları ödüllendirin yeter. Bu galibiyet onların eseri” dedi. Volkan Ballı'nın yaşananları Başkan Ali Koç'a aktardığı, prim miktarına da Koç'un karar vereceği bildirildi.

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Son güncelleme 11:03 | 30 Ocak 2019
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