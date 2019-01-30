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Ersun Yanal Moses’in performans verilerini istedi!
Fenerbahçe

Ersun Yanal Moses’in performans verilerini istedi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, yeni transfer Victor Moses’in tüm verilerini Chelsea teknik heyetinden alınması önünde talimat verdi.

30 Ocak 2019 16:12

Sercan HAMZAOĞLU / Evkur Yeni Malatyaspor maçında oyuna sonradan girmesine rağmen kısa sürede gösterdiği performansla göz dolduran Moses, uzun süredir maç oynamadığı için ilk 11'de tercih edilmedi.

Moses'in 3 günlük antrenman performansından tatmin olan ancak kuvvet ve kondisyon açısından 90 dakikayı çıkarıp çıkaramayacağına karar veremeyen Yanal, Nijeryalıyı bir an önce 11'e monte etmeyi düşünüyor.

Moses'i bir dizi testten geçiren Yanal, bunun yeterli olmadığını ve Chelsea teknik heyetinden bu sezon Moses'in bütün antrenman verilerinin alınması istedi.

Yanal'ın talimatıyla harekete geçen sarı-lacivertli yetkililer, İngiliz kulübünden Moses'in bu sezon oynadığı maçlardan, antrenmanlardaki performansına kadar birçok veriyi talep ettiği öğrenildi.

Chelsea'den gelen bilgiler doğrultusuna Yanal da Moses'e yeni bir antrenman programı belirleyerek ilk 11'e monte edecek.

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Son güncelleme 17:05 | 30 Ocak 2019
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