Cedi Osman,NBA All-Star’a katılacak!

Cleveland Cavaliers’ta forma giyen milli oyuncu Cedi Osman, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star Hafta Sonu etkinlikleri kapsamındaki “Yükselen Yıldızlar” maçında görev yapacak.

NBA’in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre milli basketbolcu Cedi Osman, ABD’nin Charlotte kentindeki Spectrum Center’ın ev sahipliğinde 16-18 Şubat’ta gerçekleştirilecek organizasyonun “Yükselen Yıldızlar” maçında Dünya Karması adına mücadele edecek.

Dünya Karması’nda Cedi Osman’ın yanı sıra Ben Simmons (Philadelphia 76ers), OG Anunoby (Toronto Raptors), DeAndre Ayton (Phoenix Suns), Bogdan Bogdanovic (Sacramento Kings), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Shai Gilgeous-Alexander (Los Angeles Clippers), Rodions Kurucs (Brooklyn Nets), Lauri Markkanen (Chicago Bulls), Josh Okogie (Minnesota Timberwolves) yer alacak.

ABD Karması’nda ise Jarrett Allen (Brooklyn Nets), Marvin Bagley, De’Aaron Fox (Sacramento Kings), Lonzo Ball, Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers), John Collins, Trae Young (Atlanta Hawks), Jaren Jackson Jr (Memphis Grizzlies), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Jayson Tatum (Boston Celtics) sahaya çıkacak.

Öte yandan Boston Celtics’ten Kyrie Irving ABD Karması’nın, Dallas Mavericks’ten Dirk Nowitzki ise Dünya Karması’nın onursal antrenörü olarak karşılaşmada boy gösterecek.

Cedi Osman performansıyla dikkati çekiyor

Cedi Osman, bu sezon NBA’de sergilediği performansla göze çarpıyor.

Etkili oyunuyla takımına önemli katkı sağlayan Cedi, son 4 maçında 25, 29, 17 ve 26 sayı kaydetti.

Milli basketbolcunun Miami Heat potasına gönderdiği 29 sayı ise kariyer rekoru olarak kayıtlara geçti.

Cavaliers’ın önemli bir parçası haline gelen Cedi, bu sezon 12,7 sayı, 4,7 ribaunt, 2,2 asist ortalamaları yakaladı

Amerikan Basketbol Ligi’ne (NBA) 7 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers, ağırladığı Washington Wizards’ı 116-113 mağlup ederek üst üste 2. karşılaşmasını kazandı. Cavaliers’ı galibiyete, 26 sayı, 7 asist, 5 ribaunt, 2 top çalma, 1 blokla oynayan Cedi Osman ve 28 sayı, 5 ribauntla mücadele eden Jordan Clarkson taşıdı.

Wizards cephesinde Bradley Beal’ın 31 sayı, 7 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers’ın deplasmanda Los Angeles Lakers’ı 121-105 yendiği mücadelede 3 sayı kaydetti.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 116-113

Detroit Pistons-Milwaukee Bucks: 105-115

Orlando Magic-Oklahoma City Thunder: 117-126

Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 122-117

Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 116-121

San Antonio Spurs-Phoenix Suns: 126-124

Los Angeles Lakers-Philadelphia 76ers: 105-121

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