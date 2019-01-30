TRANSFER | Türkiye’de Çarşamba günü transferle ilgili yaşanan tüm gelişmeler ve imzalar…

Spor Toto Süper Lig’de ara transfer döneminin bitmesine saatler kala başta Fenerbahçe, Galatasaray Beşiktaş olmak üzere bütün kulüplerin çalışmaları hızlanmış durumda.

Çarşamba akşamı Türkiye piyasasındaki bütün transfer iddialarını ve resmilik kazanan haberleri sizlere anında aktardık.

İşte transfer gündeminde yaşananlar;

23:44 | Beşiktaş, 29 yaşındaki dünya yıldızı Japon orta saha oyuncusu Shinji Kagawa ile anlaşma sağlamak üzere. Teknik direktör Şenol Güneş’in onay verdiği transferin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor [İddia]

23:39 | İtalya Serie A takımlarından Sassuolo, Aytemiz Alanyaspor’un 20 yaşındaki savunma oyuncusu Merih Demiral’ı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı [Resmi]

23:00 | Evkur Yeni Malatyaspor’un transferde prensipte anlaştığı Fransız golcü Aboubakar Kamara, İstanbul’a geldi. 22:30 | ÖZEL HABER | Galatasaray’ın transferinde anlaşma sağlayamadığı Alan Carvalho, Fenerbahçe’ye önerildi. Oyuncunun Türkiye temsilcileri ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Ali Koç, teknik ekip ve Sportif Direktör Damien Comolli ile görüştükten sonra kesin kararını vereceğini iletti. [Haber: Sercan Hamzaoğlu]

21:02 | ÖZEL HABER | Galatasaray’dan 2.4 milyon Euro alacağından vazgeçen Serdar Aziz, Fenerbahçe ile yarın sözleşme imzalayacak. Yıldız oyuncunun menajeri Haluk Canatar, Perşembe günü Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy ile bir araya gelerek sözleşme detaylarını konuşacak. Öte yandan Serdar Aziz’in menajeri tecrübeli futbolcuya başka takımlardan da teklifler olduğunu ancak Serdar Aziz’in Fenerbahçe’de oynamak için tekliflerin geri çevrildiğini belirtti. [Haber: Sercan Hamzaoğlu]

SON DAKİKA | Serdar Aziz Galatasaray ile anlaştı! Fenerbahçe`ye imza atıyor... Transfer döneminin son saatlerine girilirken bir bomba da Fenerbahçe`den... Galatasaray`daki alacaklarından vazgeçen ve sözleşme feshi konusunda anlaşma sağlayan Serdar Aziz, menajeri Haluk Canatar ile birlikte Fenerbahçe`nin kulüp binasına gitti. İlgili Haberi Oku

21:01 | Fenerbahçe, Beşiktaş’tan Tolgay Arslan transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Sarı lacivertliler, Şener Özbayraklı’nın Beşiktaş ile anlaşamaması halinde Tolgay transferi için 3,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transferi tamamlayacak. [Haber: Sercan Hamzaoğlu]

20:00 | Fransa’nın ünlü basın kuruluşu RMC Sport, Kostas Mitroglou’nun Galatasaray’a transfer olmak için kulüpten ayrıldığını ve yola çıktığını duyurdu. Sarı kırmızılıların 30 yaşındaki forveti satın alma opsiyonu olmadan 1,5 yıllığına kiraladığı öğrenildi [İddia]

19:45 | Galatasaray’ın Twitter hesabından yaptığı “Hazır mıyız?” paylaşımı taraftarlarını heyecanlandırdı. Yapılan paylaşım sonrasında Galatasaray resmi internet sitesi yoğunluk nedeniyle kısa süreliğine çöktü.

Bu açıklamadan yaklaşık 1 saat sonra Galatasaray Mbaye Diagne transferini YouTube’a koyduğu video ile duyurdu. Ancak sarı kırmızılılar daha sonrasında videoyu sildi.

İşte Galatasaray’ın sildiği Diagne videosu;

Galatasaray, Kasımpaşadan Mbaye Diagne’yi transfer ettiğini bu video ile duyurdu: pic.twitter.com/JbcXxbal8D — SKOR (@SozcuSkor) 30 Ocak 2019

SON DAKİKA | Galatasaray, Mbaye Diagne transferini önce duyurdu, ardından videoyu sildi! Son dakika! Galatasaray, Mbaye Diagne transferini duyurduğu videoyu kısa süre içinde YouTube`dan kaldırdı. Sarı kırmızılı kulüp, taraftarlara yaptığı duyuruda Aşırı yüklenme nedeniyle KAP web sitesine girilemiyor. Lütfen bir süre siteye girmeyiniz ifadelerini kullandı. Yaşanan yoğunluğun giderilmesinin ardından sarı kırmızılılar Diagne transferi için görüşmelere başlandığını KAP`a açıkladı. İlgili Haberi Oku

Galatasaray Twitter hesabından transfer duyurusunu “Hazır mıyız?” paylaşımı ile yapmıştı

19:32 | Evkur Yeni Malatyaspor, Fulham’dan Aboubakar Kamara’yı 23:00’te Türkiye’ye getiriyor. [Resmi]

17:32 | SKOR ÖZEL –Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı, Volkan Ballı ile birlikte Fenerbahçe kulüp binasına geldi. Fenerbahçe’nin Tolgay Aslan takası konusunda Beşiktaş ile yaptığı anlaşmayı Şener’e tebliğ edeceği öğrenildi. Fenerbahçeli yöneticiler ile Şener Özbayraklı arasında yapılacak toplantı sonrası anlaşmanın resmen açıklanması bekleniyor. Beşiktaş’ın 29 yaşındaki savunmacı için 1.2 milyon Euro yıllık maaş önerdiği öğrenildi. Milli futbolcu Fenerbahçe’den yıllık 1.8 milyon euro kazanıyor. [Haber: Sercan Hamzaoğlu]

Son dakika! Şener Özbayraklı, Beşiktaş yolunda! İşte yapılan teklif... Son dakika... Fenerbahçe ile Beşiktaş, Tolgay - Şener takasında anlaşmaya vardı. Fenerbahçe kulüp binasına gelen Şener Özbayraklı ile yapılacak toplantı sonrası anlaşmanın resmen açıklanması bekleniyor. İlgili Haberi Oku

17:09 | SKOR ÖZEL – Transferin son saatlerine girilirken Fenerbahçe’nin talip olduğu ve Serdar Aziz’in yakın çevresine “Beni ne kadroya dahil ediyorlar ne de Fenerbahçe'ye gitmeme izin veriyorlar. Ben milli bir futbolcuyum. Böyle bir durumda olmak beni derinden yaralıyor. Bir an önce Galatasaray yönetiminin nihai bir karar vermesini bekliyorum. Yarın transfer sona eriyor. Ya gideyim ya da takıma dönüp oynayayım.” dediği öğrenildi. [Haber: Sercan Hamzaoğlu]

SON DAKİKA | Serdar Aziz`den Galatasaray`a Fenerbahçe isyanı! Fenerbahçe`nin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfettiği Galatasaraylı Serdar Aziz`den yakın çevresine sitem dolu sözler sarfettiği belirtildi. Tecrübeli savunmacının, Beni ne kadroya dahil ediyorlar ne de Fenerbahçe'ye gitmeme izin veriyorlar dediği öğrenildi. İlgili Haberi Oku

16:55 | Medipol Başakşehir, 19 yaşındaki futbolcu Cemali Sertel ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı. Genç yıldız sezon sonuna kadar Eskişehirspor’da forma giyecek. [Resmi]

16:38 | Galatasaray’daki sözleşmesi feshedilen Tarık Çamdal, Antalyaspor ile anlaşma sağladı [İddia]

16:30 | Ankaragücü Kulübü, Vitoria Guimaraes’den Yeni Zelanda’lı forvet Tyler Dominic Boyd ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. [Resmi]

16: 15 |Ankaragücü, Yunanistan’ın PAOK ekibinden Stelios Kitsiou’yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

15:07 | Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursan Bilgi’nden Mbaye Diagne açıklaması: “Bu konuda kendi kulübümden henüz bir duyum almadım. Yönetim kurulu ve başkanımız nezdinde bu işler yapılıyor. Bize ‘Şu hazırlığı yapın' gibi bir şey yok.”

Kasımpaşa`dan Mbaye Diagne açıklaması! Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, Galatasaray`a transferi gündemde olan Mbaye Diagne ile ilgili lacivert-beyazlı kulübün yönetim kurulundan kendilerine bir şeyin söylenmediğini söyledi. İlgili Haberi Oku

14:45 | Galatasaray, Yunus Akgün’ün transferi konusunda Anderlecht ile anlaşma sağladı. [İddia – TRT Spor]

13:24 | Galatasaray, Konstantinos Mitroglou'nu kadrosuna katıyor. Sarı Kırmızılılar Yunan golcünün 1,5 yıllık kiralanması konusunda anlaştı. [İddia – TRT Spor]

SON DAKİKA | Galatasaray, Kostas Mitroğlu`nu kadrosuna kattı Kasımpaşa ile Diagne transferi için anlaşmaya varan Galatasaray, Yunan golcü Kostas Mitroglou`nu kadrosuna katıyor. İlgili Haberi Oku

10:17 | Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Fenerbahçe ile Beşiktaş Şener Özbayraklı ve Tolgay Arslan transferi için her konuda anlaştı. Tolgay’ı kadrosuna katacak olan sarı lacivertliler, siyah beyazlılara Şener’in yanı sıra 2.5 milyon Euro’da bonservis bedeli ödeyecek. [İddia]