Beşiktaş ve Fenerbahçe Tolgay ve Şener transferinde anlaştı!

Beşiktaş ve Fenerbahçe Tolgay Arslan – Şener Özbayraklı takasında anlaşmaya vardı.

Tolgay'ı kadrosuna katacak olan sarı lacivertliler, siyah beyazlılara Şener'in yanı sıra 2.5 milyon Euro'da bonservis bedeli ödeyecek. Yarın tamamlanacak transfer dönemi öncesi Tolgay Arslan Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer oluyor. İki kulüp, yapılan son görüşmeda el sıkıştı. Anlaşmaya göre sarı lacivertliler, Tolgay'ı kadrosuna katacak. Fenerbahçe transfer karşılığı Beşiktaş'a Şener Özbayraklı'nın yanı sıra 2.5 milyon Euro ödeyecek.

Resmi açıklamanın İki kulüp tarafında da gün içerisinde yapılması bekleniyor.

Bu sezon siyah beyazlı forma ile 16 maça çıkan Tolgay, 1 gol attı. Şener ise Fenerbahçe'de 17 maçta görev aldı.

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