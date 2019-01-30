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Beşiktaş ve Fenerbahçe Tolgay ve Şener transferinde anlaştı!
Futbol

Beşiktaş ve Fenerbahçe Tolgay ve Şener transferinde anlaştı!

Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Fenerbahçe ile Beşiktaş Şener Özbayraklı ve Tolgay Arslan transferi için her konuda anlaştı.

30 Ocak 2019 10:17

Beşiktaş ve Fenerbahçe Tolgay Arslan – Şener Özbayraklı takasında anlaşmaya vardı.

Tolgay'ı kadrosuna katacak olan sarı lacivertliler, siyah beyazlılara Şener'in yanı sıra 2.5 milyon Euro'da bonservis bedeli ödeyecek. Yarın tamamlanacak transfer dönemi öncesi Tolgay Arslan Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer oluyor. İki kulüp, yapılan son görüşmeda el sıkıştı. Anlaşmaya göre sarı lacivertliler, Tolgay'ı kadrosuna katacak. Fenerbahçe transfer karşılığı Beşiktaş'a Şener Özbayraklı'nın yanı sıra 2.5 milyon Euro ödeyecek.

Resmi açıklamanın İki kulüp tarafında da gün içerisinde yapılması bekleniyor.

Bu sezon siyah beyazlı forma ile 16 maça çıkan Tolgay, 1 gol attı. Şener ise Fenerbahçe'de 17 maçta görev aldı.

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Son güncelleme 12:34 | 30 Ocak 2019
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