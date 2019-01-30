Bafetimbi Gomis, Mbaye Diagne transferini açıkladı!

Galatasaray’ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis’ten sürpriz Mbaye Diagne paylaşımı geldi. Galatasaray’ın kadrosuna katmak için Kasımpaşa ile görüştüğü Mbaye Diagne için flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray’ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

“REKORU KIRDIĞINI GÖRMEK İSTERİM”

Gomis’in paylaşımında; “Mbaye ile harika bir gün geçirdim. Sana sezonun ikinci yarısında başarılar diliyorum. Galatasaray formasıyla gol rekorumu kırdığını görmeyi çok isterim. Rekorlar kırılmak için yapılır. Krallık ödülün seni bekliyor” ifadeleri yer aldı.

Galatasaray`ın transfer etmek istediği Mbaye Diagne ile Gomis bir arada! Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transfer etmek istediği Mbaye Diagne, sarı kırmızılıların eski golcüsü Bafetimbi Gomis ile bir alışveriş merkezinde görüntülendi. İlgili Haberi Oku

İSTANBUL’DA BULUŞTULAR

Galatasaray’ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis ile Mbaye Diagne, gün içinde İstanbul’da birlikte vakit geçirmişti.

İŞTE YAŞANAN SÜREÇ

Kasımpaşa yönetimi ile yaptığı görüşmede “Ayrılık” talebini aktaran Diagne, yönetimin direncini kırdı. Bunun üzerine Kasımpaşa da forvet olarak Udinese’den Stipe Perica’yı renklerine bağladı.

Diagne için ilk süreçte 15 milyon euroluk rakam talep eden Kasımpaşa cephesi, oyuncunun ısrarlı talebi sonrasında da 12 milyon euroya kadar düştü. Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in kadroda görmek istediği isim için kıran kırana pazarlık yapılırken taraflar da 12 milyon euro bandında bir rakamda el sıkıştı. Bonservisin taksitlendirilmesi konusunda pazarlığa oturuldu

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