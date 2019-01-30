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Ankaragücü’nde Kulusic geldi, Kenan gitti!
MKE Ankaragücü

Ankaragücü’nde Kulusic geldi, Kenan gitti!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Ankaragücü, Ante Kulusic'i transfer ettiğini, tecrübeli futbolcu Kenan Özer'le de yolların ayrıldığını açıkladı.

30 Ocak 2019 15:33

Süper Lig takımlarından Ankaragücü, bir dönem Gençlerbirliği’nde de forma giyen stoper Ante Kulusic’i kadrosuna kattığını açıkladı. Ayrıca sarı-lacivertli takım, deneyimli oyuncu Kenan Özer’le de yolların ayrıldığını duyurdu.

İşte Ankaragücü tarafından yapılan Ante Kulusic açıklaması:

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresi için transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, Hırvat stoper Ante Kulusic ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Uzun yıllar Süper Lig'de forma giyen Kulusic, Ankaragücümüz ile anlaşma sağladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, “Ankara'yı ve Ankaragücü'nü yakından tanıyan birisi olarak bu forma altında elimden gelen mücadeleyi sergileyeceğimin sözünü veriyorum” dedi.

Kenan Özer açıklaması şöyle:

Kulübümüzün son iki yılda yaşadığı şampiyonlukların baş mimarlarından, sergilediği futbol, attığı goller ve karakteri ile camiamızın özdeşleşen futbolcuları arasına giren Kenan Özer ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kenan Özer'e bundan sonraki hayatında ve futbol kariyerinde başarılar dileriz.

MKE ANKARAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ

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Son güncelleme 15:37 | 30 Ocak 2019
ankaragücü Ante Kulusic Kenan Özer
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