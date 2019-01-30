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Alperen Acet rekorunu geliştirdi
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Alperen Acet rekorunu geliştirdi

Milli atlet Alperen Acet, Çekya'da salonda düzenlenen yüksek atlama yarışmasında 2,24 metrelik derecesiyle 23 yaş altı kategorisinde rekorunu yeniledi ve büyükler rekorunu egale etti.

30 Ocak 2019 15:43

Milli atlet Alperen Acet, Çekya’da salonda düzenlenen yüksek atlama yarışmasında 23 yaş altı kategorisinde rekorunu yenilerken, büyükler rekorunu da egale etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Alperen Acet, Trinec kentindeki yüksek atlama yarışmasında 2,24 metrelik derecesiyle üç gün önce kırdığı 23 yaş altı rekoruna bir santimetre ekledi. Alperen, 23 yaş altı salon rekorunu kırarken, büyüklerde Metin Durmuşoğlu’na ait 2,24 metrelik büyükler salon rekoruna da ortak oldu.

Elit grupta 12 ülkeden sporcularla yarışan Alperen Acet, üçüncü hakkında atladığı 2,24 metreyle yarışmayı dördüncü tamamladı. 20 yaşındaki milli sporcu, 2,27 metreyi denediği atlayışlarda ise sonuç alamadı.

Son güncelleme 15:43 | 30 Ocak 2019
Alperen Acet
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