Yusuf Karakaya kimdir? Survivor 2019 yarışmacısı Yusuf Karakaya kaç yaşında?

Ekranlarında fenomen yarışması Survivor 2019’un başlamasına kısa bir süre kala yarışmacılar merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Survivor Türkiye Yunanistan mücadelesinde yer alacak isimler Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı. Türkiye takımında yer alan 12 isimden biri olan Yusuf Karakaya, şampiyonluk mücadelesi verecek. Peki Yusuf Karakaya kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

YUSUF KARAKAYA KİMDİR?

Elazığ'dan katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacısı 24 yaşındaki Yusuf Karakaya profesyonel kick boksçu. 14 yaşından beri sporla uğraşıyor, uluslararası ve Türkiye geneli amatör başarıları var.

Yusuf Karakaya’nın Survivor sloganıysa şu: Yaptığım en iyi işi yapmaya, savaşmaya gidiyorum.