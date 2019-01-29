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Yeni Malatyaspor yönetiminden şok iddia: Fenerbahçe yönetimi tribünde yer göstermedi
Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor yönetiminden şok iddia: Fenerbahçe yönetimi tribünde yer göstermedi

Fenerbahçe ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşma ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Yeni Malatyaspor Kulübü Genel Sekreteri Burak Çakır, sarı-lacivertli kulüp yetkililerinin, güvenliği sağlayamayacaklarını belirterek kendisine ve bazı yöneticilere tribünde yer göstermediğini ifade etti.

29 Ocak 2019 08:53

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Evkur Yeni Malatyaspor'un bazı yönetici ve idarecileri, kendilerine tribünde yer gösterilmemesi nedeniyle maçı soyunma odasında televizyondan izledi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Genel Sekreteri Burak Çakır, yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli kulübün yetkililerinin, güvenliği sağlayamayacaklarını belirterek kendilerine müsabakayı tribünden izleyecek yer göstermediğini söyledi.

29 Ocak 2019 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç`tan Yeni Malatyaspor maçı sonrası sert tepki: Yayıncı kuruluşa sesleniyorum Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmanın ardından sert açıklamalarda bulundu. Ali Koç, yayıncı kuruluşun özet görüntüleri yaparken dikkatli davranmasını istedi. İlgili Haberi Oku

Ülker Stadı'nda protokol tribününe de alınmayan genel sekreter Burak Çakır, futbol şube sorumlusu Gökhan Çelik, genel kaptan Suat Tekin, kulüp müdürü Selçuk Günaydın ve bazı yetkililerle karşılaşmayı soyunma odasından izlemek zorunda kaldıklarını belirtti.

Sarı-siyahlı kulübün bazı yönetici ve idarecileri, soyunma odasında sandıkların üzerinde oturarak mücadeleyi televizyondan takip etti.

Son güncelleme 08:53 | 29 Ocak 2019
Evkur Yeni Malatyaspor Fenerbahçe
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