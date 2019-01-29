Yeni Malatyaspor yönetiminden şok iddia: Fenerbahçe yönetimi tribünde yer göstermedi

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Evkur Yeni Malatyaspor'un bazı yönetici ve idarecileri, kendilerine tribünde yer gösterilmemesi nedeniyle maçı soyunma odasında televizyondan izledi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Genel Sekreteri Burak Çakır, yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli kulübün yetkililerinin, güvenliği sağlayamayacaklarını belirterek kendilerine müsabakayı tribünden izleyecek yer göstermediğini söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç`tan Yeni Malatyaspor maçı sonrası sert tepki: Yayıncı kuruluşa sesleniyorum Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmanın ardından sert açıklamalarda bulundu. Ali Koç, yayıncı kuruluşun özet görüntüleri yaparken dikkatli davranmasını istedi. İlgili Haberi Oku

Ülker Stadı'nda protokol tribününe de alınmayan genel sekreter Burak Çakır, futbol şube sorumlusu Gökhan Çelik, genel kaptan Suat Tekin, kulüp müdürü Selçuk Günaydın ve bazı yetkililerle karşılaşmayı soyunma odasından izlemek zorunda kaldıklarını belirtti.

Sarı-siyahlı kulübün bazı yönetici ve idarecileri, soyunma odasında sandıkların üzerinde oturarak mücadeleyi televizyondan takip etti.