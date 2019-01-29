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Warriors tutulmuyor! Tarihi gece…
NBA

Warriors tutulmuyor! Tarihi gece…

Son 2 yılın NBA şampiyonu Golden State Warriors, Indiana Pacers'ı 132-100 yenerek galibiyet serisini 11 karşılaşmaya çıkardı. Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry, bir sezonda ilk 40 maçında 200 üç sayılık basket atan ilk oyuncu oldu. Curry ayrıca 7 sezon 200 üç sayı barajını geçen ilk isim olarak da tarihe geçti.

29 Ocak 2019 10:21

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Indiana Pacers’ı 132-100 yenen Golden State Warriors, üst üste 11. maçını kazandı. Stephen Curry, bir NBA sezonunda oynadığı ilk 40 maçta 200 üç sayılık basket atan ilk oyuncu oldu. Curry ayrıca art arda 7 sezon boyunca 200 üç sayılık basket barajını geçen ilk oyuncu olmayı da başardı.

Son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors, sezon öncesi kadrosuna kattığı DeMarcus Cousins’ın sakatlıktan döndüğü 18 Ocak’tan bu yana vites arttırdı. Batı Konferansı’nın zirvesindeki Warriors, konuk olduğu Indiana Pacers’ı 132-100 yenerek galibiyet serisini 11 karşılaşmaya çıkardı. Warriors’ta Stephen Curry 26 sayı, 6 ribaunt, Cousins da 22 sayı, 6 ribauntla oynadı.

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SONUÇLAR

Charlotte Hornets-New York Knicks: 101-92

Indiana Pacers-Golden State Warriors: 100-132

Boston Celtics-Brooklyn Nets: 112-104

Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 92-95

Los Angeles Clippers-Atlanta Hawks: 118-123

Son güncelleme 10:21 | 29 Ocak 2019
Golde State Warriors NBA stephen curry
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