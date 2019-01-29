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Türkiye Kupası’nda eşleşmeler yarın belli oluyor
Ziraat Türkiye Kupası

Türkiye Kupası’nda eşleşmeler yarın belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

29 Ocak 2019 09:55

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final kura çekimi, yarın yapılacak.

Son 16 turunda rakiplerini saf dışı bırakan 7 takımın yanı sıra Galatasaray ile Boluspor arasında oynanacak rövanş maçının ardından çeyrek final bileti alacak son ekibin de netleşeceği kupada, eşleşmeler belli olacak.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapılacak kura çekimine, Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Ümraniyespor’un yanı sıra, Galatasaray-Boluspor eşleşmesinin galibi katılacak.

Son güncelleme 09:55 | 29 Ocak 2019
türkiye kupası
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
Bugün - 20:30
-
Göztepe S.K.
Yeni Malatyaspor
Yarın - 13:30
-
Kayserispor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
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