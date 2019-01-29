Türkiye Kupası’nda eşleşmeler yarın belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final kura çekimi, yarın yapılacak.
Son 16 turunda rakiplerini saf dışı bırakan 7 takımın yanı sıra Galatasaray ile Boluspor arasında oynanacak rövanş maçının ardından çeyrek final bileti alacak son ekibin de netleşeceği kupada, eşleşmeler belli olacak.
Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapılacak kura çekimine, Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Ümraniyespor’un yanı sıra, Galatasaray-Boluspor eşleşmesinin galibi katılacak.