Transfer yasağı kalktı, Ankaragücü iki transferi resmen açıkladı!

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü’nün transfer yasağı kalktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, transfere engel teşkil eden borçların ödendiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

“Kulübümüz MKE Ankaragücü Başkanı Sayın Mehmet Yiğiner ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu ikinci devre transfer sürecinde engel teşkil eden borç dosyalarını ödeyerek, transfer önündeki tüm engelleri kaldırmıştır. Yaşanan bu süreç sonrasında gerekli mevkilere transferler yapılacak olup kulübümüzün kadro derinliği arttırılacaktır. MKE Ankaragücümüz, bundan sonra yoluna ‘daha güçlü’ bir şekilde devam edecektir.”

TRANSFERLER AÇIKLANDI

Ankaragücü’nün transfer yasağının kalkmasının ardından iki transfer birden açıklandı.

Başkent ekibi Leiga Varşova’dan savunma oyuncusu Michal Pazdan ile Leeds United’da forma giyen Malili forvet Hadi Sacko’yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibi Leeds United’dan Hadi Sacko ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, Polonya ekiplerinden Legia Varşova’dan transfer edilen Michal Pazdan ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.