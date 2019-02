Trabzonspor’dan taraftara duyuru

Trabzonspor’un internet sitesinde yer alan açıklamada, Medipol Başakşehir ile 20 Ocak’ta oynanan iç saha karşılaşmasında kuzey kale arkası alt H, I, J, K, L, kuzey kale arkası üst B, C, D, E, doğu alt H, I, J, K, L, doğu üst B, C, D, E, F, güney kale arkası alt I, J, K, L, güney kale arkası üst AKTİFBANK B, C, D, E, F bloklara giriş yapan taraftarların Passolig kartlarının, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından sadece bir maç için bloke edildiği belirtildi.

Cezalı taraftarlardan kombine sahibi olanların, istedikleri takdirde kombinelerini Ankaragücü karşılaşması için başkasına devredebileceklerine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu maç özelinde indirimli kombineler de transfere açılmış olup taraftarlarımızın gereken duyarlılığı göstereceğine inanıyoruz. Söz konusu ceza, Medipol Başakşehir maçını yukarıda belirtilen tribünlerde izleyen taraftarlarımıza verilmiştir. Dolayısıyla bu bloklarda kombinesi olup da Medipol Başakşehir maçına gelmeyen taraftarlarımız bu cezadan muaftır. Benzer şekilde, Medipol Başakşehir maçında bu blokların dışındaki yerlere giriş yapan taraftarlarımız da cumartesi günü oynayacağımız Ankaragücü karşılaşmasını izleyebilecektir.”

