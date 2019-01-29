SON DAKİKA | Galatasaray’ın transfer etmek istediği Diagne ile Gomis bir arada!

Galatasaray’ın Kasımpaşa’dan Mbaye Diagne için transfer teklifi yapmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların eski golcüsü Bafetimbi Gomis ile Diagne, İstanbul’da bir alışveriş merkezinde bir araya geldi.

Günün erken saatlerinde Galatasaray’ın 9 milyon Euro + Eren Derdiyok teklifi yaptığı ancak Kasımpaşa’nın 13 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli talep ettiği iddia edilmişti.

İki kulüp arasındaki pazarlık kıran kırana devam ederken Kasımpaşa başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, “Anlaşılan bir pazarlık masaya yatırılmış. Sonuç ne çıkar bilmiyorum. Beklemek gerekiyor. Diagne'ye teklif sunulabilir ama kulüp başkanı Turgay Ciner bunu kabul eder mi bilmiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Öksüz ayrıca Eren Derdiyok’un kendilerine önerilmesiyle ilgili olarak “Eren Derdiyok'un Galatasaray'dan aldığı parayı Kasımpaşa vermez. Kasımpaşa o rakamlara futbolcu oynatmıyor. Diagne'nin de aldığı para belli. Turgay Ciner'in takas karşılığında bir oyuncu vereceğini zannetmiyorum ancak nakit para olayı gündeme gelirse o ayrı” şeklinde konuştu.

Yapılan bu açıklamaların ardından Mbaye Diagne ve sezon başında Galatasaray’dan ayrılarak Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal’e transfer olan Gomis’in İstanbul’daki bir alışveriş merkezinde bir araya geldiği öğrenildi.

İşte Diagne ve Gomis’in AVM’deki görüntüleri…

Tesadüfün böylesi! Geçen sezon G.Saray'da gol kralı olan Gomis, G.Saray'ın transfer etmek istediği Diagne ile Akmerkez'de görüntülendi! İkilinin ne konuştuğu ise en büyük soru işareti! İşte güne damgasını vuran görüntüler… pic.twitter.com/pkRSmOTJai — BiP Spor (@TurkcellBiPSpor) 29 Ocak 2019

SON DAKİKA Galatasaray`dan flaş Diagne hamlesi! Kasımpaşa cephesinden açıklama geldi Galatasaray, Kasımpaşa ile Diagne'nin transferi için görüşme halinde olduğu öğrenildi. Kasımpaşa cephesinden görüşme ile ilgili açıklama geldi. İlgili Haberi Oku