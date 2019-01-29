SON DAKİKA Galatasaray’dan flaş Diagne hamlesi! Kasımpaşa cephesinden açıklama geldi

Golcü arayışındaki Galatasaray’ın, Kasımpaşa’nın yıldızı Diagne’nin transferi için girişimde bulundu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa Başkanı Turgay Ciner ile Diagne’nin transferi için görüşme halinde olduğu belirtildi. Galatasaray’ın ayrıca Trezeguet için de nabız yokladığı öne sürülüyor.

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısını 20 golle tamamlayan futbolcuları Mbaye Diagne’nin Galatasaray’a transfer olacağı iddialarına ilişkin, “Anlaşılan bir pazarlık masaya yatırılmış. Sonuç ne çıkar bilmiyorum. Beklemek gerekiyor” dedi. Hilmi Öksüz, yaptığı açıklamada, Diagne’nin sarı-kırmızılı kulübe transfer olacağı iddialarının gündeme geldiğini belirterek, “Diagne’ye teklif sunulabilir ama kulüp başkanı Turgay Ciner bunu kabul eder mi bilmiyorum” diye konuştu.

Transferde bazı şeylerin kısa sürede netleşeceğini aktaran Hasan Hilmi Öksüz, “Bana göre bu transferin gerçekleşme ihtimali yok ama kararlar Turgay Ciner’e ait. Bu konuda olumlu ya da olumsuz kararlar verebilir ama takımın yapısı itibarıyla böyle bir şeyin mümkün olmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı kulübün başkan vekili, Galatasaray’da forma giyen eski futbolcuları Eren Derdiyok’un Diagne transferinde takasta düşünülüp düşünülmeyeceği ile ilgili, şunları kaydetti:

“Eren Derdiyok’un Galatasaray’dan aldığı parayı Kasımpaşa vermez. Kasımpaşa o rakamlara futbolcu oynatmıyor. Diagne’nin de aldığı para belli. Turgay Ciner’in takas karşılığında bir oyuncu vereceğini zannetmiyorum ancak nakit para olayı gündeme gelirse o ayrı. Galatasaray, Eren’den kurtulmak istiyor. Eren, Kasımpaşa’nın vereceği parayı kabul eder mi onu da düşünmek gerekiyor. Anlaşılan bir pazarlık masaya yatırılmış. Sonuç ne çıkar bilmiyorum. Söyleyebileceğim net bir şey yok. Beklemek gerekiyor.”

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Tarafların 9 milyon Euro ile 14 milyon Euro arasında bir bonservis aralığında pazarlık yaptığı belirtiliyor.

Galatasaray ile Kasımpaşa arasında gerçekleştirilen görüşmede Eren Derdiyok ve Serdar Aziz’in isimlerinin de gündeme geldiği iddialar arasında yer aldı. Özellikle Derdiyok’u Mustafa Denizli’nin beğendiği biliniyor.

Geçen yıl 16 Ocak 2018’de Kasımpaşa’ya transfer olan Diagne 34 lig maçında 32 gol atarak Süper Lig’e damga vurmuştu.

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