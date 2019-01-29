Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, teknik direktör Yılmaz Vural’ın, “Murat Sancak, 100 milyon TL gibi bir para harcadı. Haliyle yönetim kuruluyla birlikte takımdan beklentileri çok yüksek. Biz de yönetim kurulumuzun ve taraftarlarımızın üzüntüsünü paylaşıyoruz. Sıfırdan kurulmuş bir takımın ilk senesinde ligden çıkması zor” şeklindeki açıklamasına sosyal medya hesabından cevap verdi.

Bu haberin yanlış olduğunu belirten Sancak, “Kulübü teslim aldığımızda 49.5 milyon borcu vardı. Evet transferler yaptık, 2 futbolcumuz kalmıştı. Ara transferlerle beraber toplam borç bile bu kadar değil. Siz rahat olun bu kulübü şampiyon yaptıktan sonra doğru yönetime daha az borçla devredeceğim. Benden duymadığınız hiçbir habere de inanmayın” ifadelerini kullandı.

Murat Sancak açıklamasında şunları kaydetti:

“Ayrıca bırakıp gitmemi bekleyen Adana Demirspor düşmanları şunu bilsinler ki üst lige çıktıktan sonra yine en iyisi olmaya uğraşacağız. Bir gün bu kulübe sahip çıkacağına inandığım, güvendiğim insanlara teslim ederek bırakırım. Sakın akbabalar beklemesinler avuçlarını yalarlar.”