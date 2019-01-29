Özlenen Fenerbahçe geri döndü

Heyecan, stres, tartışma, karşılıklı goller, verilen-verilmeyen ve kaçan penaltı yani ne ararsan var. Fenerbahçe kazandı ama tribünler adeta öldü, öldü, dirildi. Dünkü maç açıkçası derbi maçlarını aratmadı. Her iki takım da müthiş mücadele örneği gösterdi desek yanlış olmayacak. Hem Ersun Yanal, hem de Erol Bulut takımlarını ofansif kadro ile sahaya çıkarınca bol gol olacağını düşünmüştük, öyle de oldu. Her iki takım da galip gelmek için sahaya çıktıklarını ispatladı.

Fenerbahçe kendi seyircisi önünde rahat oynaması gereken maçı neredeyse kazanamıyordu. İlk üç şansını elinin tersiyle itti ve Mehmet Topal ile mutlu sona ulaştı. Mehmet Ekici'nin golleri sonrası Sadık ve Neutstadter'in bireysel hataları ile maç neredeyse gidiyordu. Bir de Ekici penaltı kaçırmaz mı? Futbol sonuç oyunu tabii ki ama bu maç berabere bile bitse Fenerbahçe'nin oyunu umut verdi diyebiliriz.

Malatya, ligimizin flaş ekiplerinden ve başında da eski bir Fenerbahçeli Erol Bulut var. Malatyalı oyuncular, sahada ne yaşarlarsa yaşasınlar oyun disiplininden kopmuyor, taktik-strateji bütünlüğü içinde oynuyorlar. Oyunu kendi yarı alanında kontrol edip, organize ataklarla rakiplerini baskı altına alıyorlar. Dünkü oyunları da başarılarının tesadüf olmadığını bizlere gösterdi. Mina 1 gol atıp, bir de gol attırdı. Üstelik takımın 2 as oyuncusunun gitmesi bile takımı etkilememiş.

Hakem Ali Palabıyık, ilk yarıda tam tamına 6 sarı kart çıkardı. Hepsinde de doğru karar verdi ama göstermediği sarı kartları saymazsak. Malatyalı Guilherme'nin rakip sahada yerde yatan oyuncu arkadaşını kullanarak yaptığı sahtekârlık ve devamında gerilen ortamı iyi yumuşattı. Donald'ın, Mehmet Ekici'yi itmesini ekrandan izlemesine rağmen vermedi. Bizlere nefes kesen bir mücadele izlettikleri için hem Fenerbahçe'ye, hem de Malatya'ya teşekkür ediyoruz.

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