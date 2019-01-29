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Nicolas Castillo kimdir? Fenerbahçe’ye transferi beklenen Castillo kaç yaşında?
Fenerbahçe

Nicolas Castillo kimdir? Fenerbahçe’ye transferi beklenen Castillo kaç yaşında?

Nicolas Castillo kimdir? Fenerbahçe, Benfica'da forma giyen Nicolas Castillo'nun transferinde mutlu sona ulaşmaya yakın. Fenerbahçe'de transfer hareketliliği ardından Nicolas Castillo eden taraftarlar araştırmaya başladı. Nicolas Castillo kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

29 Ocak 2019 20:42

Slimani ile yollarını ayırma kararı alan Fenerbahçe Nicolas Castillo transferinde mutlu sona ulaşmak üzere! Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri devam eden Nicolas Castillo Boavista maçının kadrosuna alınmamıştı. Nicolas Castillo kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte merak edilen soruların yanıtları…

NİCOLAS CASTİLLO KİMDİR?

Nicolas Castillo, 14 Şubat 1993 tarihinde Şili’nin başkenti Santiago’da dünyaya geldi. 1.79 boyundaki oyuncu forvet pozisyonunda oynuyor.

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro civarında olan 25 yaşındaki Nicolas Castillo, CDUC takımında başladı. Ardından Club Brugge, Mainz, Frosinone, UNAM Pumas ve Benfica formaları giydi. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde yaklaşık 8 milyon euro bonsevir bedeli karşılığında Benfica’ya transfer olan yıldız futbolcu beklenen performansların uzağında kaldı. Bu sezon takımıyla ligde sadece 4 maçta forma şansı buldu ve bu 142 dakika içerisinde skor üretemedi. Şili milli takımı forması da giyen Nicolas Castillo, çıktığı 18 maçta 3 gol atmayı başardı.

Son güncelleme 20:42 | 29 Ocak 2019
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