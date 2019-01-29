Murray ameliyat oldu… İşte ilk sözleri

Tek erkeklerde eski dünya 1 numarası Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, kalçasından ameliyat edildi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hastane odasında çekilen fotoğrafına yer veren Murray, “Londra’da dün sabah kalçamdan operasyon geçirdim. Artık kalçamda metal bir protez var. Biraz yıpranmış hissediyorum ama umarım kalçamdaki ağrılar son bulacak” ifadesini kullandı.

Djokovic yerini korudu, Osaka zirveye çıktı Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın ardından açıklanan dünya klasmanında, erkeklerde Djokovic zirvedeki yerini korurken, kadınlarda Osaka birinci sıraya yükseldi. Osaka, teniste zirveye çıkan ilk Asyalı sporcu olarak tarihe geçti. İlgili Haberi Oku

Grand slam turnuvalarında 3, olimpiyatlarda ise 2 kez şampiyonluğa ulaşan ancak sakatlığı sonrası dünya sıralamasında 225. basamağa gerileyen Murray, Avustralya Açık’ın katıldığı son turnuva olabileceğini açıklamıştı.