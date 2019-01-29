MKE Ankaragücü’nde Başkan Mehmet Yiğiner’den transfer müjdesi!

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, 2-0 kaybettikleri Aytemiz Alanyaspor maçında taraftarların verdiği tepkinin doğal olduğunu söyledi. Karşılaşma sonrasında konuşan Başkan Yiğiner, “Taraftar galip gelmemizi ister. Tepkilerinde haklılar mı, haklı oldukları yönler var. Biz 10 yılın borcunu ödeyerek buralara geldik. 10 yıl bizimle oynayan futbolcuların borcu ödenmediği için bu transfer yasağı var. Gönül isterdi ki transfer yasağını 2-3 hafta önce açabilseydik ve yolumuza devam edebilseydik. Ama maalesef olmuyor.” ifadelerini kullandı. Süper Lig puan durumu | Fenerbahçe uzun aradan sonra galibiyetle tanıştı! Fenerbahçe Yeni Malatyapsor ve Başakşehir Kasımpaşa maçları ardından Süper Lig puan durumu merak ediliyor. Galibiyet hasretini sürdüren Fenerbahçe evinde Yeni Malatya'yı 3-2 yenmeyi başararak taraftarları uzun zaman sonra sevindirmeyi başardı. Haftayı 3 puanla kapatan Başakşehir ise koltuğunu korumaya devam etti. Peki, Fenerbahçe ligde kaç puan? İşte güncel Süper Lig puan durumu... İlgili Haberi Oku Engellemelerin bulunduğuna dikkati çeken Yiğiner, şöyle konuştu: “Hem engel oluyorlar hem de köstek oluyorlar. Mikserler var içeride, çok fazla karıştırdılar. Giden oyuncuların yerine bizim 7-8 transfer yapmamız lazım. Yeniden bir takım kurup daha güçlü bir şekilde 15 maçımızı değerlendireceğiz. Transfer tahtasının açılması yarına kaldı. Transfer tahtası yarın öğlene kadar açılır. Yarın öğleden sonra gelen futbolcularımızı transfer etmeye başlarız.”

Teknik direktör Kaplan’a sahip çıktı

Mehmet Yiğiner, teknik direktör Mustafa Kaplan’a da sahip çıkarak, “Teknik direktörün elindeki kadro bu. Çok sakatımız var. Giden oyuncular oldu. Tüm suçu ve kabahati teknik direktöre yüklememek lazım. Elinden geleni fazlasıyla yaptı.” dedi. Futbolun bir hata oyunu olduğunu anlatan Yiğiner, “Maçın başında penaltı yaşanmamış olsaydı daha farklı olabilirdi. Takım gol yiyince zor toparlanıyor. Kadro derinliğimiz yok.” diyerek sözlerini tamamladı. MAÇ SONUCU | Ankaragücü 0-2 Alanyaspor Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Alanyaspor, zorlu Ankara deplasmanında Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. İlgili Haberi Oku