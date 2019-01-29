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Juventus’un yıldızı Katar Ligi’ne gitti
Dünyadan Futbol

Juventus’un yıldızı Katar Ligi’ne gitti

Katar kulübü El-Duhail, Juventus'un Faslı yıldızı Benatia'yı 8 milyon avro karşılığında Juventus'tan transfer etti.

29 Ocak 2019 10:50

Katar Birinci Futbol Ligi ekibi El-Duhail, İtalyan kulübü Juventus’un Faslı stoperi Medhi Benatia’yı kadrosuna kattı. Juventus Kulübünden yapılan açıklamaya göre, El-Duhail, 31 yaşındaki Faslı milli futbolcuyu 8 milyon avro bonservis karşılığında renklerine bağladı.

El-Duhail, Benatia’nın anlaşmadaki performans şartlarını gerçekleştirmesi durumunda 2 milyon avro daha ödeyecek.

Olympique Marsilya altyapısından yetişen Benatia, Juventus kariyeri öncesi, Tours, Lorient, Clermont Foot, Udinese, Roma ve Bayern Münih kulüplerinde oynadı.

29 Ocak 2019 Sergen Yalçın canlı yayında Merih Demiral transferini açıkladı! Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, galibiyet sonrası yaptığı açıklamada iyi oynayarak kazandıklarını söyledi. Ayrıca maç sonrası Sergen Yalçın, Merih Demiral'in İtalya Serie A ekibi Sassaulo'ya transfer olduğunu açıkladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:50 | 29 Ocak 2019
juventus Katar Medhi Benatia
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