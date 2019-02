Hayatını kaybeden Beşiktaş’ın eski kalecisi Göksel Gencer ile ilgili kahreden detay

Teknik Direktör İsmet Taşdemir, Yılport Samsunspor'la 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Taşdemir, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski kaleci Göksel Gencer'in de kaleci antrenörü olarak ekibinde yer aldığını ifade ederek, yeni bir kaleci antrenörüyle çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

“ŞAMPİYONLUĞU GÖKSEL İLE BERABER MERSİN’DE KUTLAYACAĞIZ”

Sezon sonu şampiyonluğu Göksel'in mezarının bulunduğu Mersin'de Göksel Gencer'e hediye edeceğini vurgulayan İsmet Taşdemir, “Göksel Gencer kardeşim benden önce de burada olması gereken, burayı benden daha çok seven bir kardeşimizdi. 1994 yılından beri birlikte yürüdüğümüz bir kardeşimdi. Teknik direktörlüğe başladığım 4 sendir de beraberiz. Üzüntümüz çok fazla ama hayat her zaman devam ediyor. Gün geliyor, en yakınımızı kaybediyoruz ama hayat devam ediyor. Göksel, buraya geldiğimizde bizimle beraber çalışacaktı ama olmadı. Ben, yine bizimle beraber olduğuna inanıyorum. Attığımız her adımda bizimle beraber olduğuna inanıyorum. Bizim için de kendimize farklı çizdiğimiz bir yıl olacak. İnşallah sonunu getirdiğimizde Mersin'de şampiyonluğumuzu beraber kutlayacağız. Kaleci hocamızla alakalı ilk etapta altyapı hocamız bizimle çalışacak. Ondan sonraki süreçte ileride de bize de çok katkı sağlayacağını inandığımız bir kaleci hocası arkadaşımız aramıza katılacak” diye konuştu.

“HEDEFİMİZ 15’TE 15 DEĞİL”

Kalan 15 maçın tamamını kazanacakları gibi söylemlerde bulunmayacağını belirten Taşdemir, şunları söyledi:

“Bu camianın çalışanı olmak, buraya bir şeyler katmak, beni dünyanın en mutlu insanı yapacaktır. Başarı yalnız olmaz. Büyük camialar, bir ve beraber olunca her şeyi yapabilirler. Tek derdim takımımızla birlikte başlayıp, daha sonra basın, taraftar ve yönetimle birlikte beraber olup, takımımızı hedefe taşımak istiyoruz. 17'de 17, 15'te 15 galibiyet serisi bu takımın yapamayacağı bir seri değil ama bizi hedefe götürecek puanlar bizim için önemli. An gelecek 1 puan ya da 1 gole ihtiyacımız olacak. Bizim için her maç önemli. Geride 15 maçımız var. Biz, bizi şampiyon yapabilecek puanların hesabına düşelim. 15'te 15 gibi söylemleri bir kenara bırakalım.”