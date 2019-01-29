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Göztepe’yi bekleyen tehlike!
Göztepe

Göztepe’yi bekleyen tehlike!

Spor Toto Süper Lig'de üst üste Yeni Malatyaspor ve Galatasaray'a yenilip bir türlü çıkışa geçemeyen Göztepe'nin 19'uncu hafta sonunda düşme hattıyla arasında sadece 4 puan fark kaldı. 

29 Ocak 2019 14:47

Galatasaray karşısında pozitif bir futbol ortaya koymasına rağmen sonuca gidemeyen Göztepe’de gözler cuma günü deplasmanda oynanacak kritik Fenerbahçe karşılaşmasına çevrildi. Sezonun ilk yarısında da yine Yeni Malatyaspor ve Galatasaray maçlarından puansız ayrılıp Bornova Stadı’nda Fenerbahçe’yi deviren sarı-kırmızılılar tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapmaya başladı.

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Hedeflediği konumdan uzak kalan İzmir ekibi, Kadıköy’den istediği sonucu çıkaramazsa tehlikeli bölgeye bir adım daha yaklaşacak. Kabus görmek istemeyen Göztepe, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından hem kupada, hem de ligde zorlu bir dönemece girecek. Transferde kanat oyuncusu Serdar Gürler ve sol bek Lumor Agbenyenu’yu renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar taraftarın dört gözle beklediği forvet transferini ise gerçekleştirmeyecek.

Maçın hazırlıklarını günde çift idmanla sürdüren Göztepe’de cezalı orta saha Poko’nun yanı sıra, sakatlıkları süren sağ bek Gassama, sol bek Traore ve golcü Ghilas, Fenerbahçe’ye karşı forma giyemeyecek.

Son güncelleme 14:47 | 29 Ocak 2019
göztepe
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
Bugün - 20:30
-
Göztepe S.K.
Yeni Malatyaspor
Yarın - 13:30
-
Kayserispor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
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