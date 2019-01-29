Galatasaray Boluspor kupa randevusunda! Galatasaray Boluspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray kupada yoluna devam etmek istiyor, Galatasaray Boluspor maçının saati ve kanalı merak ediliyor. Galatasaray Boluspor maçı saat kaçta başlayacak? Kupada önem taşıyan maçın saati değişti. İşte Galatasaray Boluspor maçı hakkında detaylar…

GALATASARAY BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Galatasaray, deplasmanda 1-0 galip geldiği mücadelenin rövanşında yarın sahasında Boluspor ile karşılaşacak. Saat 19.45’te Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak.

GALATASARAY BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabakada Serkan Tokat düdük çalacak. Tokat’ın yardımcılıklarını ise Mehmet Cem Hanoğlu ve Yusuf Bozdağan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Abdulkadir Bitigen olacak. Maç A2 TV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇ HANGİ ŞARTLA UZATMAYA GİDER?

Galatasaray bu maçta sahadan galibiyet, beraberlik veya karşılıklı gollü tek farklı mağlubiyetle ayrılması durumunda bir üst tura yükselecek. Mücadelenin 90 dakikası 1-0’lık Galatasaray mağlubiyeti ile sonuçlanırsa uzatmaya gidecek.