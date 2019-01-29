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Galatasaray Boluspor kupa randevusunda! Galatasaray Boluspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası

Galatasaray Boluspor kupa randevusunda! Galatasaray Boluspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Boluspor maçı kupa mücadelesinde çok büyük önem taşıyor. Galatasaray Boluspor maçı saat kaçta başlayacak sorusu maçın saatinin değişmesiyle önem kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha önce 20.30 olarak açıklanan maçın saati, 19.45 olarak değişti. Turun ilk maçında Galatasaray rakibi Boluspor’u deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. İşte Galatasaray Boluspor maçı ayrıntıları...

29 Ocak 2019 10:11

Galatasaray kupada yoluna devam etmek istiyor, Galatasaray Boluspor maçının saati ve kanalı merak ediliyor. Galatasaray Boluspor maçı saat kaçta başlayacak? Kupada önem taşıyan maçın saati değişti. İşte Galatasaray Boluspor maçı hakkında detaylar…

GALATASARAY BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Galatasaray, deplasmanda 1-0 galip geldiği mücadelenin rövanşında yarın sahasında Boluspor ile karşılaşacak. Saat 19.45’te Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak.

GALATASARAY BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabakada Serkan Tokat düdük çalacak. Tokat’ın yardımcılıklarını ise Mehmet Cem Hanoğlu ve Yusuf Bozdağan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Abdulkadir Bitigen olacak. Maç A2 TV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇ HANGİ ŞARTLA UZATMAYA GİDER?

Galatasaray bu maçta sahadan galibiyet, beraberlik veya karşılıklı gollü tek farklı mağlubiyetle ayrılması durumunda bir üst tura yükselecek. Mücadelenin 90 dakikası 1-0’lık Galatasaray mağlubiyeti ile sonuçlanırsa uzatmaya gidecek.

Son güncelleme 11:16 | 29 Ocak 2019
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Yeni Malatyaspor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
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