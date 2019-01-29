Galatasaray Boluspor hangi kanalda saat kaçta? Maç saati değişti! İlk 11’ler belli oldu…

Galatasaray Boluspor kupa maçı ile heyecan devam ediyor. Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçı, ilk karşılaşmada yaşanan erteleme nedeniyle bugün oynanacak. Kazanan ekibin çeyrek finale yükseleceği Galatasaray Boluspor maçında Emre Akbaba, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası’nda bulunan Yuto Nagatomo ile kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ve Eren Derdiyok karşı forma giyemeyecek. İlk maçta 1-0 kazanarak avantajlı skoru elde eden Galatasaray’da bu sezon az süre alan ve genç isimlerin ilk 11’de başlaması bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha önce 20:30 olarak açıklanan maçın saati geçtiğimiz günlerde değiştirilmişti. Peki, Galatasaray Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

GALATASARAY BOLUSPOR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA ?

Galatasaray Boluspor maçı Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 19.45’te başlayacak ve a2’den canlı yayınlanacak. Öte yandan, müsabakayı Serkan Tokat yönetecek. Tokat’ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

HANGİ TAKIM NASIL TUR ATLAR?

Eşleşmede 15 Ocak’ta yapılması gereken ilk maç, kar yağışı nedeniyle bir hafta ertelenince rövanş karşılaşması da bir hafta ötelenmek zorunda kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Galatasaray, her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak. Müsabaka, 1-0’lık Boluspor galibiyetinde uzatmalara gidecek. Konuk ekip, 1-0’lık skor haricinde galip gelmesi durumunda tur atlayan taraf olacak.

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GALATASARAY BOLUSPOR İLK 11

Galatasaray: İsmail, Linnes, Ahmet, Semih, Ömer, Donk, Selçuk, Celil, Yunus, Sinan, Muğdat

Boluspor: Gökhan, Ufuk, Ümit, Diarra, Hayrullah, Akabueze, Umut, Guido, Mustafa, Özgür Can, Yusuf Emre

GALATASARAY BOLUSPOR MAÇI SAATİ DEĞİŞTİ

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nun ikinci maçında yarın Türk Telekom Stadı’ında oynanacak olan Galatasaray- Boluspor maçının başlama saatinde değişikliğe gidildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha önce 20.30 olarak açıklanan maçın saati, 19.45 olarak değişti. Galatasaray-Boluspor maçı a2’den canlı yayınlanacak.

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TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kupada tamamlanan son 16 turu eşleşmelerinin ardından Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Ümraniyespor çeyrek finale yükseldi. Galatasaray-Boluspor eşleşmesini geçen taraf, adını son çeyrek finalist olarak yazdıracak.

Toplamda 17 kez ile Türkiye Kupası’nı en çok kazanan takım olan, son olarak bu kupayı 2015-2016 sezonunda elde eden Galatasaray’ın çeyrek finaldeki rakibi, 30 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.

GALATASARAY’DA EKSİKLER VAR

Galatasaray’da sakatlığı süren Emre Akbaba, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası’nda bulunan Yuto Nagatomo ile kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ve Eren Derdiyok, Boluspor’a karşı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekibin müsabakaya Süper Lig’de az süre alan futbolcular ve gençlerden oluşan bir kadro ile çıkması bekleniyor.

GALATASARAY BOLUSPOR MAÇI HAKEMİ SERKAN TOKAT

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun erteleme rövanş maçında yarın Galatasaray ile Boluspor arasında oynanacak müsabakayı Serkan Tokat yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı’nda saat 19.45’te başlayacak karşılaşmada Tokat’ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Yusuf Bozdoğan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.