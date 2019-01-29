Maç başladı! Galatasaray Boluspor hangi kanalda? Kupa maçı saat kaçta?

Galatasaray Boluspor hangi kanalda? Galatasaray Türkiye Kupası rövanş maçı için Boluspor karşısına çıkıyor. Kazanan ekibin çeyrek finale yükseleceği maçta Emre Akbaba, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda bulunan Yuto Nagatomo ile kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ve Eren Derdiyok karşı forma giyemeyecek.Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha önce 20:30 olarak açıklanan Galatasaray Boluspor maçı saati geçtiğimiz günlerde değiştirilmişti. Peki, Galatasaray Boluspor hangi kanalda, saat kaçta?

GALATASARAY BOLUSPOR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA ?

Galatasaray Boluspor maçı Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.45'te başlayacak ve a2'den canlı yayınlanacak. Öte yandan, müsabakayı Serkan Tokat yönetecek. Tokat'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

GALATASARAY BOLUSPOR İLK 11

Galatasaray: İsmail, Linnes, Ahmet, Semih, Ömer, Donk, Selçuk, Celil, Yunus, Sinan, Muğdat

Boluspor: Gökhan, Ufuk, Ümit, Diarra, Hayrullah, Akabueze, Umut, Guido, Mustafa, Özgür Can, Yusuf Emre

A2 FREKANS AYARLARI

TÜRKSAT 4A uydusunda,

Frekans: 12053 Mhz

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

Pol: H ( Yatay)

GALATASARAY BOLUSPOR MAÇI SAATİ DEĞİŞTİ

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun ikinci maçında yarın Türk Telekom Stadı'ında oynanacak olan Galatasaray- Boluspor maçının başlama saatinde değişikliğe gidildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha önce 20.30 olarak açıklanan maçın saati, 19.45 olarak değişti. Galatasaray-Boluspor maçı a2'den canlı yayınlanacak.

CANLI YAYIN | Galatasaray 0-0 Boluspor | İlk yarı oynanıyor... Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun erteleme rövanş maçında Galatasaray, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor'u ağırlayacak. İlk maçı sarı kırmızılı ekip 1-0 kazanmayı başardı. Galatasaray Boluspor maçı canlı yayını 'Skor'da... Ayrıca Galatasaray Boluspor canlı izle bağlantısı da haberimizin içerisinde. İlgili Haberi Oku

TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kupada tamamlanan son 16 turu eşleşmelerinin ardından Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Ümraniyespor çeyrek finale yükseldi. Galatasaray-Boluspor eşleşmesini geçen taraf, adını son çeyrek finalist olarak yazdıracak.

Toplamda 17 kez ile Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olan, son olarak bu kupayı 2015-2016 sezonunda elde eden Galatasaray'ın çeyrek finaldeki rakibi, 30 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.