Fenerbahçe yeniden doğdu

Sercan HAMZAOĞLU / ÖZEL HABER Fenerbahçe’nin Evkur Yeni Malatyaspor’u 3-2 yendiği karşılaşmada geçen hafta Bursaspor maçındaki bütün olumsuz istatistikler tersine döndü.

Sezonun en iyi futbolunu Malatya ekibi karşısında gösteren Fenerbahçe, Bursaspor maçında yaptığı pası iki katınını Malatyaspor karşısında gerçekleştirdi. Bursa'da maç boyunca 207 isabetli pas yaparak silik bir görüntü sergileyen Fenerbahçe, Malatya maçında bu sayıyı iki katına çıkardı. Maç boyunca 498 pasın 422'sinde isabet yakalayıp yüzde 85 pas oranıyla oynayan Fenerbahçe, Ersun Yanal'ı istediği seviyelere ulaştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç`un telefon zil sesi sosyal medyada gündem oldu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrası açıklama yaptığı sırada telefonu çaldı. İzmir Marşı olarak çalan Ali Koç'un telefon zil sesi sosyal medyada gündeme oturdu. İlgili Haberi Oku

Topla yüzde 66'yla oynayan sarı-laciverliler, rakip kaleye 19 şut gönderirken, rakip ceza sahasında da topla 26 kez buluştu ve oldukça ofansif bir görüntü çizdi.

Ligin fizik gücü en yüksek takımı olarak dikkati çeken Malatyaspor maçında ikili mücadelelerde yüzde 56 başarı oranı yakalayan sarı-lacivertli futbolcular, yapılan 21 faulle de agresif bir görüntü ortaya oydu.

Fenerbahçe Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrası metrobüste kavga! `Ağabey çocuklar var, kadın var` İlgili Haberi Oku