Fenerbahçe Opet’ten Dobriana Rabadzhieva’yı transfer etti!

Fenerbahçe Opet, Evergrande'da forma giyen 1991 doğumlu Bulgar smaçör Dobriana Rabadzhieva'yı transfer etti.

Kariyerine CSKA Sofya takımında başlayan Dobriana, 2012 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

1.92 boyundaki, 74 kilo ağırlığındaki smaçör daha sonra sırasıyla Imoco Conegliano, Rabita Baku, Galatasaray, Volero Zürich ve son olarak Çin takımlarından Evergrande forması giymişti.

Dobriana Rabadzhieva'nın başarıları şöyle:

Kulüp Başarıları 2011 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası- Altın Madalya (Rabita Bakü) 2011-12 Azerbaycan Ligi – Şampiyon (Rabita Bakü) 2011-12 Azerbaycan Kupası – Şampiyon (Rabita Bakü) 2012 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası – Gümüş Madalya (Rabita Bakü) 2012-13 Azerbaycan Ligi – Şampiyon (Rabita Bakü) 2012-13 CEV Şampiyonalar Ligi – Gümüş Madalya (Rabita Bakü) 2014-15 İsviçre Kupası – Şampiyon (Volero Zurich) 2014-15 İsviçre Ligi – Şampiyon (Volero Zurich) 2015 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası – Bronz Madalya (Volero Zurich) 2017 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası – Bronz Madalya (Volero Zurich)