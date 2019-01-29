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Fenerbahçe Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrası metrobüste kavga! ‘Ağabey çocuklar var, kadın var’

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı sonrası Söğütlüçeşme metrobüs durağında her iki takım taraftarları birbirine girdi. Metrobüsün içine taşan kavga sırasında bazı kadın yolcuların dehşete kapılarak "Çocuk var, kadın var, yapmayın" diye feryat ettiği duyuldu.

29 Ocak 2019 08:14

Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrası sarı-lacivertli tarafların büyük bir bölümü Söğütlüçeşme metrobüs durağına hareket etti. Durakta hazır bekletilen metrobüslerle taraftarlar taşınmaya başlandı. Maçtan yaklaşık 1.5 saat sonra saat 23:20 sıralarında Yeni Malatyasporlu taraftarlar da metrobüs durağına geldi. Yaklaşık 500 kişilik grup, durağa yanaşan metrobüslere binmeye başladı.

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Bu sırada durakta bekleyen bir grup Yeni Malatyasporlu taraftarlar tezahürat yapınca, dolmak üzere bekletilen bir metrobüsün içindeki Fenerbahçeli bir grup taraftar “Burası Kadıköy, bağırmayın” diyerek dışarıya doğru tepki gösterdi. Çıkan tartışma kısa sürede tekmeli-yumruklu kavgaya döndü. Bazı taraftarların kemerlerini çıkararak metrobüse girmeye ve karşı gruba vurmaya çalıştığı, metrobüsün camlarına da vurulduğu görüldü. Metrobüsün açık kapısı önündeki kavga yaklaşık 4-5 dakika sürdü.

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“AĞABEY ÇOCUKLAR VAR, KADIN VAR” 

Araç içinde özellikle kadın yolcular paniğe kapıldı. Genç bir kadın yolcunun dehşete kapılarak “Ağabey çocuklar var, kadın var” diye bağırarak kavganın bitmesini istediği duyuldu. Her iki taraftar grubunun da içinde kavgayı ayırmaya çalışanlar oldu. Diğer yolcuların çağrısı üzerine metrobüs şoförü aracı hareket ettirip kapıyı kapatınca kavga sona erdi.

Son güncelleme 08:33 | 29 Ocak 2019
Evkur Yeni Malatyaspor Fenerbahçe metrobüs
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