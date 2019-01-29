Fatih Terim’den forvet transferi açıklaması: ‘Sürprizler olabilir’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Boluspor’u 4-1 yendikleri Ziraat Türkiye Kupası müsabakası sonrasında transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Transfer görüşmelerinde olumlu gelişmeler olduğunu belirten Terim, “Kimse fedakarlıktan kaçınmıyor, sürprizler olabilir” dedi.

Öte yandan basında çıkan haberlere de tepki gösteren tecrübeli çalıştırıcı, “Son zamanlarda kendi aramızda dahi konuşmadan basına nasıl servis ediliyor, bundan hiç hoşlanmıyorum, bunu sevmiyorum” ifadelerini kullandı.

İşte Terim’in maç sonu açıklamaları;

“Son 48 saatin artık bu kadar bekleyen Galatasaray taraftarını memnun edeceğini düşünüyorum. Kimse fedakarlıktan da kaçınmıyor hatta belki de sürprizler olabilir, o kadar ileri gidiliyor. Her saniyemiz dolu dolu, hepimizin. Gerek başkanımız, gerek yöneticilerimiz, gerek Abdürrahim bey, Albayrak, hepsinin müthiş bir eforu var. Biz teknik heyet zaten Florya’yı mesken tuttuk.”

“SON DÜZLÜĞE GÜZEL HİSLERLE GİRİYORUZ”

“Pazar günü yaptığımız son toplantıdan sonra, yönetim, başkan ve profesyonel arkadaşlarla, açıkçası transferde çok daha ümit var. Son düzlüğe güzel hislerle, güzel düşüncelerle giriyoruz. 2 gün daha herkes sabretsin.”

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